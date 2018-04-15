蘇志燮午覺魔性呼聲 觀眾看了直呼：「又戀愛了！」

2018年04月15日 16:00 中時 李承陽

蘇志燮吃自己簡單煮的飯。（friDay影音）

蘇志燮看書看到睡著，發出打呼聲。（friDay影音）

朴信惠滿意自己手做的衣架。（friDay影音）

朴信惠專心看書完成挑戰。（friDay影音）

韓國實境綜藝節目《森林裡的小屋》由羅暎錫（羅PD）操刀製作，邀請蘇志燮、朴信惠到森林小屋各自展開極簡的自給自足生活，本週兩人挑戰任務是「專心做一件事」，蘇志燮被錄到午覺時發出魔性呼聲，讓粉絲直喊：「又戀愛了！」而朴信惠鋸木做衣架，素顏的她稚嫩可愛，也被粉絲稱讚是「人類的維他命」。

蘇志燮展現沈穩大叔一面，做事從容不迫，在節目被規定一次只能做一件事情，他邊生火備餐邊講話，突然害羞捂臉笑講：「自己平常是不會自言自語。」另一項任務是要在沒有任何3C設備干擾下，安靜讀書1小時，蘇志燮躺在椅子輕鬆閱讀，但不一會便啟動睡眠模式，攝影機錄下他魔性呼聲，引發粉絲暴動，而他閱讀的書，也讓網友搜出書單跟風買。

節目中朴信惠展現獨立一面，拿鋸子鋸樹枝作衣架，她費了九牛二虎之力才完工，也細心地拿磨砂紙磨掉樹皮，成品完成後立刻使用，自己越看越滿意，對於「一次只能做一件事」的挑戰，她表示能專心做一件事情，真的很不錯，就像看書，以前會邊看邊聽音樂或吃零食，但這次是認認真真地安靜閱讀，更能有效進入書的美麗世界。

「friDay影音」每週六中午12點準時上架《森林裡的小屋》。

(中時)