失親兒畫任意門 盼穿越見亡父

就讀高中的小佾，多年來對父親的記憶只剩火化場的片段，這次她把印象中的父親和耶穌畫出來，說「真希望有一座任意門，讓我再見父親一面」。（呂妍庭攝）

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念小1的「乙乙」14日在社工陪同下出席領獎，話不多的她把想到高雄旅行的夢想畫出來。（呂妍庭攝）

失親兒福利基金會每年為失親寶貝，舉辦一聲勢浩大的繪畫比賽，今年主題「任意門」，許多孩子都畫出他們對亡父、亡母的深深思念心，就讀高1的小佾，3歲父親去世，多年來對父親的記憶只剩火化場的片段，這次她得獎的作品，把印象中的父親和耶穌畫出來，說「真希望有一座任意門，讓我再見父親一面」。

失親兒基金會目前輔導照顧全台6000多位父親或母親一方過世的孩子，其中雲嘉地區個案就佔了500多個，14日基金會首次把畫畫比賽頒獎典禮移到嘉義市舉辦，讓平日忙於賺錢養家的爸爸或媽媽就近出席，與孩子分享榮耀的一刻。

失親兒福利基金會執行長馮玉玲說，繪畫比賽邁入第4屆，除讓對藝術有興趣的失親孩子多個揮灑空間，也藉由得獎者經驗分享，讓失親家庭彼此鼓勵打氣，尤其今年主題「任意門」，每幅作品背後都有一段真實人生經歷，以及孩子對父母的思念，連評審都說，看畫就像在看故事，還有失親兒的心情。

家有4兄弟姐妹的小佾，曾被同學笑是沒爸爸的小孩，讓她有些自卑，加上家人怕觸景傷情，避談父親成家中不成文規定，直到上了國中，兄姐才偶而聊到父親生前點滴，終於讓小佾在火化場的悲傷外，多了點父親溫暖回憶，所以她的參賽作品簡潔明瞭，就盼走過任意門，父親就在眼前。

念小1的「乙乙」父親去年過世，家中6個孩子有4個是基金會輔導個案，社工曹緻虹說，乙乙媽靠當清潔工獨力扶養一大家子不容易，更不用說帶孩子出去玩，天真的乙乙就把她夢想中到高雄玩的場景畫出來，看似再平凡不過的想法，卻成了7歲孩子最大渴望，令人心疼。

(中時)

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