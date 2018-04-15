為孫叔叔集氣！資深演員小戽斗感念孫越開啟演藝之路

2018年04月15日 16:23 中時 徐桐炘

《老杯。》演員黃嘉千（左起）、小戽斗、導演洪伯豪、李友珊和曹晏豪。（威視提供）

感人親情電影《老杯。》在平溪拍攝並舉行探班記者會，國寶級演員小戽斗領黃嘉千、曹晏豪和李友珊放天燈祈禱拍攝順利，小戽斗曾和孫越合作電視《冬暖》和電影《搭錯車》，他表示對方影響自己人生甚鉅，不只介紹他和台視導演認識，「他是國語演員中首先和電視台解約，他也提醒我：『你後面的路才會比別人更廣。』」小戽斗因此成為首位和電視台解約的台語演員。

小戽斗感謝孫越的開導和鼓勵，讓他解約後順利在三台拍戲，至今累積百部電視、電影作品，「很少能像我們參與這麼多部戲，當然我不是主角，是個綠葉。但因為是綠葉比別人的機會更多。」2人交情甚篤，他也透露孫越說過：「父親在大陸是發鴉片許可牌的人。」小戽斗認為這是孫越成為基督徒和戒菸大使的原因。孫越住進加護病房目前病情好轉，小戽斗表示：「我心裡一直禱告，上帝一定會保佑他，聽說好像過關了！」

此次擔任國片主演，小戽斗雖然高齡70歲，但體力還好，只是偶爾會打瞌睡，黃嘉千笑說很佩服小戽斗，「隨時隨地找到地方就睡了！」不過有場戲得爬上72階的天梯，他直呼：「差點掛了！」原來他走到20階時差點跌倒，黃嘉千表示：「還好喜翔趕快衝過來。」

今被稱為國寶，小戽斗搞笑回：「拜託你不能講國寶，國寶很快就ㄘㄨㄚˋ起來。」執導過《麻醉風暴2》的導演洪伯豪表示，「很難找到這個年紀的演員，又有想法的已經屈指可數。」小戽斗表示自己現在對所有事情都想很開，這也是養身之道，「有過很多事情的歷練，走到這個境界就比較想得開了，當然身體五臟六腑都比較退化了，但工作時一點煩惱都沒有，沒有想過哪裡不舒服！」

(中時)