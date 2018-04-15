鞋子、縫紉機、蚊帳 送愛到非洲

台中弘文中學14日舉辦校慶公益園遊會，募集二手鞋將捐贈非洲地區孩子。（陳淑娥攝）

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立委何欣純（第二排右三）引薦彰化紡織公司投入愛心行列，募集43套全新縫紉針車將捐贈史瓦濟蘭。（陳淑娥攝）

「鞋」助非洲！弘文中學校慶園遊會結合公益活動，募得二手鞋援助非洲兒童；彰化紡織公司也捐出43套縫紉針車、5千頂蚊帳材料等物資，將透過天主教會台中教區捐贈友邦史瓦濟蘭，讓台灣各界的愛心種子散播到國際。

弘文校長張輝政表示，現今社會生活條件充裕，無論食物、衣服或用品，大多學生物資不餘匱乏，過多東西囤積家中，無形中形成一種浪費，非常感動孩子能感恩惜福，藉由愛心園遊會活動，協助國際舊鞋救命基督關懷協會，籌募物資及捐款。

弘文中學指出，園遊會共設47個班級及家長的攤位，販售所得將全數捐出，募鞋活動一天已募得上千雙，將持續至4月20日止，歡迎民眾把家中穿不到的鞋子，整理乾淨後捐出，讓非洲孩子能有鞋子可穿。

天主教會台中教區長期投入友邦史瓦濟蘭人道資助，立委何欣純引薦彰化伸仁紡織公司投入愛心行列，募集2款全新縫紉針車機組43套、1千500公斤針織化纖蚊帳布，約可製作5千頂蚊帳供萬人使用，14日在靜宜大學舉行捐贈儀式。

靜宜大學指出，除了縫紉相關物資外，還有各界捐贈的20萬枝鉛筆、1萬個手動削筆器、製作環保布衛生棉所需材料等，將透過台中教區的規劃，逐年逐批分送至史瓦濟蘭等各地有需要的角落，將可緩解當地物資缺乏、衛生環境欠佳困境，更可協助友邦人民習得一技之長，達到他助自助、自利利人的願景。

(中時)

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