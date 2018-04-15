大甲媽鑾轎進溪州 酒駕被害人鑽轎底籲酒駕零容忍

2018年04月15日 16:52 中時 謝瓊雲

媽祖有交代、喝酒不開車。台灣酒駕防制社會關懷協會帶領酒駕受害家庭參與大甲媽繞境並宣導零酒駕。（謝瓊雲攝）

老家在彰化縣員林市的新北市蘆洲分警員警陳昭宏也專程南下反酒駕，並排隊等候鑽轎底。（謝瓊雲攝）

林毓英7年多來悉心照料獨子張庭豪，讓兒子從重癱昏迷到奇蹟甦醒。（謝瓊雲攝）

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香（右三）是台大醫師曾御慈母親、今天與遭酒駕撞斷腿的員警陳昭宏（右一）帶酒駕被害人與家屬前來鑽轎底宣導反酒駕。（謝瓊雲攝）

大甲媽祖鑾轎凌晨12點前通過彰化市民生地下道進入三民路，中午12點左右已經火速進入彰化縣最南端的溪州鄉。（謝瓊雲攝）

大甲媽祖鑾轎在14日深夜通過民生地下道後，直到凌晨4時許才抵達南瑤宮，幾乎沒多作停留就迅速朝台一線中山路繼續往南行，下午3點多鑾轎抵達溪州公園，一群酒駕被害家庭排隊鑽轎底，神轎刻意抬高跨越過輪椅，許多隨香客集體鼓掌高喊「加油！」受害家屬們也藉此高聲宣導酒駕零容忍，呼籲社會各界重視酒駕問題，並加速修法杜絕酒駕。

「媽祖有交代、喝酒不開車！」遭酒駕追撞身亡的台大醫師曾御慈母親陳敏香、新北市蘆洲分局員警陳昭宏等人聯合呼籲社會各界重視酒駕議題，對酒駕零容忍，更呼籲政府重視修法重罰，加速酒駕防制與交通管理等法令的二讀與三讀程序。

2011年7月，27歲的詹庭豪已順利通過大葉大學資訊會計所的論文口試，只需要稍加修改就能畢業進入職場迎向新的人生，他在學校附近騎樓買晚餐時卻遭酒駕者撞飛重傷，陷入昏迷，從此重癱昏迷。

62歲的張母林毓英看著從小相依為命的獨子昏迷不醒，前三年幾乎天天以淚洗面，但她辭去工作，全心陪兒子復健、回診，盼到兒子甦醒，雖仍無法自理，現已能對簡單語句有所反應。

林毓英沉痛說，酒駕非常可惡，酒後開車根本不知道誰會成為受害者；犯罪者明明就站在眼前，可是手銬卻是靠在自己身上，母子倆像是被判了無期徒刑，成為社會弱勢邊緣人，獨自在沒有陽光的角落面對無止盡的人生悲哀，帶著兒子站出來，希望這社會上再也不要有人遇到這種不幸的事情。

台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香表示，帶領酒駕受害者及家屬親友團來參與大甲媽繞境，希望撫慰受害家庭的心靈，也呼籲大家拒絕酒駕、防杜酒駕人人有責，從教育、家庭、社會和立法多方面著手，才能見效，否則一時的新聞事件與悲情，總是很快被忘記。

大甲媽祖鑾轎今天凌晨通過民生地下道後，沒多久在三民路上爆發三波推擠，但大批護轎警力隨即上前制止將人強行拉開，並未引爆激烈衝突；媽祖鑾轎凌晨在彰化市區遶境，走走停停，直到凌晨4點多才抵達南瑤宮，幾乎沒多做停留隨即起駕。

清晨5時許大甲媽從花壇鄉繼續往大村鄉、員林市、田尾鄉、永靖鄉、北斗鎮一路往南前進，中午時分即已抵達溪州鄉，僅耗費7個小時快速行腳彰化縣7個鄉鎮，晚間跨過西螺大橋，進入雲林縣西螺鎮。

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(中時)