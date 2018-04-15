大甲媽鑾轎進溪州 酒駕被害人鑽轎底籲酒駕零容忍

大甲媽祖鑾轎在14日深夜通過民生地下道後，直到凌晨4時許才抵達南瑤宮，幾乎沒多作停留就迅速朝台一線中山路繼續往南行，下午3點多鑾轎抵達溪州公園，一群酒駕被害家庭排隊鑽轎底，神轎刻意抬高跨越過輪椅，許多隨香客集體鼓掌高喊「加油！」受害家屬們也藉此高聲宣導酒駕零容忍，呼籲社會各界重視酒駕問題，並加速修法杜絕酒駕。
「媽祖有交代、喝酒不開車！」遭酒駕追撞身亡的台大醫師曾御慈母親陳敏香、新北市蘆洲分局員警陳昭宏等人聯合呼籲社會各界重視酒駕議題，對酒駕零容忍，更呼籲政府重視修法重罰，加速酒駕防制與交通管理等法令的二讀與三讀程序。
2011年7月，27歲的詹庭豪已順利通過大葉大學資訊會計所的論文口試，只需要稍加修改就能畢業進入職場迎向新的人生，他在學校附近騎樓買晚餐時卻遭酒駕者撞飛重傷，陷入昏迷，從此重癱昏迷。
62歲的張母林毓英看著從小相依為命的獨子昏迷不醒，前三年幾乎天天以淚洗面，但她辭去工作，全心陪兒子復健、回診，盼到兒子甦醒，雖仍無法自理，現已能對簡單語句有所反應。
林毓英沉痛說，酒駕非常可惡，酒後開車根本不知道誰會成為受害者；犯罪者明明就站在眼前，可是手銬卻是靠在自己身上，母子倆像是被判了無期徒刑，成為社會弱勢邊緣人，獨自在沒有陽光的角落面對無止盡的人生悲哀，帶著兒子站出來，希望這社會上再也不要有人遇到這種不幸的事情。
台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香表示，帶領酒駕受害者及家屬親友團來參與大甲媽繞境，希望撫慰受害家庭的心靈，也呼籲大家拒絕酒駕、防杜酒駕人人有責，從教育、家庭、社會和立法多方面著手，才能見效，否則一時的新聞事件與悲情，總是很快被忘記。
大甲媽祖鑾轎今天凌晨通過民生地下道後，沒多久在三民路上爆發三波推擠，但大批護轎警力隨即上前制止將人強行拉開，並未引爆激烈衝突；媽祖鑾轎凌晨在彰化市區遶境，走走停停，直到凌晨4點多才抵達南瑤宮，幾乎沒多做停留隨即起駕。
清晨5時許大甲媽從花壇鄉繼續往大村鄉、員林市、田尾鄉、永靖鄉、北斗鎮一路往南前進，中午時分即已抵達溪州鄉，僅耗費7個小時快速行腳彰化縣7個鄉鎮，晚間跨過西螺大橋，進入雲林縣西螺鎮。
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(中時)