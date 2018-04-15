新竹市打火弟兄辛苦了 5星廚媽顧好你的胃

為照顧辛苦的打火弟兄的胃，新竹市政府2018年編列經費聘請2位專業廚娘專門為消防員煮飯。（陳育賢翻攝）

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新竹市政府2018年編列經費聘請2位專業廚娘專門為消防員煮飯，照顧打火弟兄們的胃。（陳育賢翻攝）

打火弟兄的胃，5星廚媽幫你照顧！繼新竹市警局後，新竹市政府2018年也編列經費聘請2位專業廚娘專門為消防員煮飯，其中1位還曾在5星飯店擔任過廚師，讓工作勤務繁重、時數長，生活起居幾乎都在消防隊內的弟兄免除用餐煩腦，更有在家吃飯的幸福感。

消防局長李世恭表示，市長林智堅創辦的安定就業計畫持續延續，2018年再聘請2位廚媽照顧消防員餐食，目前先配置在2個大隊部所在的香山、光復分隊與大隊，由廚媽烹煮美味午、晚餐讓弟兄享用，還能點想吃菜色請廚娘煮食，讓搭伙同仁揪甘心。

消防局指出，廚媽劉金春是對可愛雙胞胎孩子的阿嬤，其先前在自助餐店服務，因為要照顧孫女辭掉工作，劉媽媽為人好溝通，只要同仁吃不夠還可以馬上再炒菜。

另位廚娘黃小姐則曾經在5星飯店喜來登大飯店擔任廚師，其專精中式家常菜，本身對於餐飲也非常熱愛，空閒時也學習了西餐及點心烘焙技術，包括牛排、義大利麵、甜點都難不倒她，只要看到弟兄們飯後臉上溢出滿足笑容，她就非常有成就感。

消防局表示，弟兄過去伙食是外送自助餐，有時送餐時間與用餐時間有落差會錯失美味，現在有廚娘煮飯，除提供4菜1湯，菜色也可以依需求出菜，實在很有家的感覺。弟兄們共同用膳，滿滿的媽媽味讓大家倍感溫馨，吃得好、營養夠也提高工作效率，更有力氣堅守崗位守護市民生活安全。

(中時)

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