柯P話術多了得？ 丁守中：不及格也能講成90分

台北市政府規畫的UCar，遲遲無法順利營運。(資料照片)

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中時電子報
綜合報導

台北市政府近期綠能交通政策接連跳票，繼Ucar(共享汽車)打算三月底試營運跳票後，「木柵動物園━松山車站」的純電動公車路線8月上路計畫也可能延至12月才能通車。台北市長參選人丁守中批評，柯P團隊話術了得，明明就是跳票不及格，卻好大喜功，愛說大話，在市民與媒體面前講成90分，事實上是一事無成。

他強調，市府無心無能，跳票連連，讓台北離國際都會水準越來越遠，台北已經被柯P耽誤四年，不能再拖下去，應該換會做事、專業的丁守中來為台北打拚。

丁守中今天在臉書發文作了以上表示。他質疑，「木柵動物園━松山車站」這條電動公車路線去年由欣欣客運得標，接著大力向媒體宣傳最快今年8月可以上路，結果欣欣客運卻狠狠打臉市府，不但推遲，甚至不排除延至12月才能通車。

他也質疑，市府綠能政策跳票早有前車之鑑。今年2月底，副市長林欽榮也得意洋洋的向媒體展示Ucar，並宣佈3月起就會在11處公有停車場試營運。結果現在連影子都沒有，業者更坦言5月上路並不樂觀。

丁守中說，為了市民健康，排碳較少的電動公車當然是未來趨勢，市府早就該提出政策，透過多條由純電動公車營運的路線來吸引業者投資，加速業者汰換燃油公車，結果在柯P任內，電動公車不但持續掛零，坐看燃油公車滿街跑。大眾運輸使用比率也依舊低迷，讓人難以接受。

(中時電子報)

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