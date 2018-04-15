美英法主攻敘利亞3大目標 規模是上次2倍！

美國國防部公布敘利亞化武囤放區遭到飛彈攻擊後的影像畫面。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國國防部公布敘利亞政府部門遭到飛彈攻擊後的影像畫面。(圖/美聯社)

美英法聯手攻打敘利亞，全世界都很關心戰事頻仍的敘利亞平民安危。但很遺憾的是，這並非美軍第1次打擊敘利亞。日前3國聯軍總共發射了超過100枚戰斧飛彈，攻擊敘利亞3大目標，分別是大馬士革(Damascus)的科學中心(美國認為可能是化武研發中心)、可能存有沙林毒氣的敘利亞西部霍姆斯(Homs)，以及靠近霍姆斯的化武存放點和指揮站。這1次的武力規模甚至是去年美軍攻打敘利亞軍用機場時的2倍之多。

川普打敘利亞　竟是為了這些原因！

據美國國防部新聞指出，美國海軍陸戰隊上將鄧福德(Joseph Dunford)說，這次美英法聯軍對敘利亞攻擊的第1個目標，鎖定位於大馬士革的科學研究中心。第2個目標是位於霍姆斯西部的化學武器囤放區。第3個攻擊目標是，靠近霍姆斯的重要指揮站，該地也存有化學武器。

美國上次，也就是首次對敘利亞政府目標實施軍事打擊的時間是，去年4月7日，美軍向敘利亞軍用機場發射59枚戰斧巡弋飛彈，起因同樣是敘利亞疑似發生了化武攻擊。本月13日，美英法3國聯手鎖定上述3大攻擊目標，針對敘利亞展開打擊。

鄧福德說，去年的行動是有美國單邊發起，只有美軍參與。這次盟友英國和法國都加入共同行動，進行「一次性打擊」，主要是向敘利亞政府傳達強烈訊號。

敘利亞軍方則發出聲明表示，美英法3國在大馬士革時間當地凌晨3點55分，以軍事行動向敘利亞境內發射了大約110枚飛彈。敘利亞防空系統則攔截了大部分飛彈，但是還是擊中了大馬士革Barzeh研究中心，該地主要是科學研究和教育用途，但美軍認為很可能是重要的化學武器研究中心。

《界面新聞》引用中東專家趙偉明教授分析該次打擊地點說，川普聯合英法針對敘利亞軍事設施精準打擊，沒有針對政府部門和要害地點攻打，說明這次打擊是有克制的。另外，精準打擊的意思就是沒有真的大範圍轟炸，而是經過認真選擇要打擊的範圍。

趙偉明還說，美英法之所以針對敘利亞「精準打擊」，可能是為了避免波及俄羅斯的軍方人士。因為今年美國並沒有事先通知俄羅斯，卻又不想與俄羅斯發生正面衝突，讓事態擴大。而去年美國在打擊敘利亞之前，已事先知會了俄方。

(中時電子報)

文章來源：Mattis, Dunford Detail Attacks on Syrian Chemical Arsenal

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