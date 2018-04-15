花小錢也能吃美食 小資族省錢地圖大公開！

2018年04月15日 19:05 中時 徐力剛

喜愛印度料理饕客不可錯過「坦都里咖哩雞佐口袋餅」，售價279元。（圖片提供／Mega50）

燃燒的真愛系列「澳洲9＋和牛翼板」，佐以3種香料鹽提味，售價1980元／7盎司。（圖片提供／樂軒Urban）

「澳洲9＋和牛翼板」以炭火炙燒風味極佳。（圖片提供／樂軒Urban）

精選組合「劍心肩小排、伊比利豬松阪、厚切橫膈膜」，售價1280元。（圖片提供／樂軒Urban）

現切日本和牛肋眼牛排。（圖片提供／樂軒Urban）

肉食主義者最愛大份量「戰斧牛排」。（圖片提供／樂軒Urban）

小資族省錢看過來！物價上漲但薪水沒漲，想犒賞平時辛勤工作又想省荷包，餐廳業者看準小資族商機，推出期間限定促銷優惠搶市。

「Asia 49 亞洲料理及酒廊」以活力夏日為主題，推出全新「活力午間套餐」，3道式套餐選項，包括星、馬、泰、印度等特色料理，售價199元起，16日起周一至周五（假日除外）11:30至14:00限時供應。

午間套餐內含主餐、沙拉及飲品乙杯，消費者可自行選擇主餐品項，提供韓式冷拌麵、星馬炒蘿蔔糕、脆皮豬五花飯、泰式椒麻雞飯、海南雞飯、牛肉石鍋拌飯等10種選擇，價格為199、279與369元。

主打全店使用日本A4、澳洲9+和牛入饌「樂軒Urban Wagyu Bar」，即日起推出全新料理「燃燒的真愛」系列火烤和牛排，每天晚上9點過後HAPPY HOUR祭出燃燒的真愛火烤和牛排買一送一優惠，只要1980元起即可大啖14盎司牛排（原價1980元/7盎司）。

被老饕奉為上品的「澳洲9+和牛翼板」以羽毛般延展細密油花肌理聞名，炭烤後肉質軟嫩入口即化;另道「日本A4和牛肩卷」厚切2公分原塊牛排，經備長炭直火燒烤，再撒上龍眼木屑增添香氣，牛肉表面微焦鎖住肉汁，初嚐龍眼木香滿溢口中久久不散，後勁和牛肥美油脂沿舌尖滑落，帶來全新味覺饗宴。

樂軒Urban表示，瞄準25至35歲年輕族群的「樂軒Urban」，店內平均客單價落在2000~2500元間，開幕迄今4個多月以來，觀察發現東區燒烤平均價位約1500元上下，回歸品牌初衷為製作小資族也能享用美味和牛料理，全新菜單以「單點」形式取代原先「套餐」模式，親民價格符合大眾期待。

全新二款精選組合，包括厚切牛舌、厚切橫膈膜、和牛羽造，售價1580元；劍心肩小排、伊比利豬松阪、厚切橫膈膜，售價1280元，滿足饕客味蕾。活動期間加碼贈，即日起至30日止，每日晚間6:30、8:30邀請店內用餐賓客拿起手機直播，免費品嘗燃燒的真愛牛排。

(中時)