打臉敘利亞攔截飛彈 新衛星圖曝敘化武設施慘狀

敘利亞首都大馬士革郊區的化武中心巴茲拉研究中心（Bazrah Research Center）是最主要的攻擊目標，遭到76枚飛彈空襲，如今只剩下一片灰黑色的廢墟。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報
美、英、法在美東時間13日晚間，聯手對敘利亞發射飛彈空襲3大化武設施攻擊，三國軍隊分別從紅海、阿拉伯灣和地中海，向敘利亞一共發射了105枚飛彈。(圖/美聯社)

美英法13日晚間聯手發動105枚飛彈空襲敘利亞，並將該國3大化學武器設施設為重要目標。敘利亞對此聲稱空中防禦系統成功攔截大部分飛彈，還說部分目標並無毀損，不過最新衛星圖曝光了這些重要目標，在經歷空襲後都已經成為一片廢墟且仍在冒煙。

從最新曝光的衛星圖可見在空襲，位於敘利亞首都大馬士革郊區的化武中心巴茲拉研究中心（Bazrah Research Center）是最主要的攻擊目標，該區在空襲前有多棟建築物，而4月13日空襲遭到76枚飛彈攻擊，如今只剩下一片灰黑色的廢墟。

另外，位於霍姆斯（Homs）的Him Shinshar化學武器儲存碉堡，也被7枚飛彈給炸毀。Him Shinshar化學武器儲存所也遭到22枚飛彈瞄準，原本的清晰可見的建築物都被夷為平地。

美國國防部公布敘利亞Him Shinshar化學武器儲存碉堡被飛彈精準擊中。(圖/美聯社)
敘利亞Him Shinshar化學武器儲存所在空襲後成為一片廢墟。(圖/美聯社)
敘利亞im Shinshar化學武器儲存碉堡遭七枚飛彈攻擊化為烏有。(圖/美聯社)
敘利亞Him Shinshar化學武器儲存碉堡被22枚飛彈攻擊。(圖/美聯社)

這些照片無疑是狠狠打了敘利亞官方的臉，包括敘利亞國營電視台表示空中防禦系統成功攔截瞄準霍姆斯化學武器庫的飛彈，更說化武設施幾乎毫髮無傷，以及支持敘利亞的俄羅斯也聲稱，敘利亞防空系統成功攔截76枚飛彈，只有部分研究中心及工業區受損。

敘利亞科學研究中心遭到空襲橫成為一片廢墟。(圖/美聯社)
敘利亞科學研究中心遭到空襲橫成為一片廢墟。(圖/美聯社)

美國參謀首長聯席會議幕僚長麥肯表示，敘利亞的反制措施，包括防禦飛彈在內，大部分是在美國和盟軍的飛彈擊中目標後才發射，他也說：「敘利亞的武器對我們所做的事沒有任何影響」，這次聯合空襲「精確有效、勢不可擋」。

美、英、法在美東時間13日晚間，聯手對敘利亞發射飛彈空襲這化武設施三大目標，三國軍隊分別從紅海、阿拉伯灣和地中海，向敘利亞一共發射了105枚飛彈，以報復敘利亞阿薩德政權疑似在7日對平民再次使用化學武器。

(中時電子報)

文章來源：Putin warns of 'consequences' as photos show Assad's chemical weapons factories obliterated by Trump, May and Macron's 105 missile barrage despite Russia's threat to shoot down Tomahawks

南北韓領導人會談　標題出爐「和…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。