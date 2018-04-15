打臉敘利亞攔截飛彈 新衛星圖曝敘化武設施慘狀

2018年04月15日 17:53 中時電子報 蔡萱

美、英、法在美東時間13日晚間，聯手對敘利亞發射飛彈空襲3大化武設施攻擊，三國軍隊分別從紅海、阿拉伯灣和地中海，向敘利亞一共發射了105枚飛彈。(圖/美聯社)

美英法13日晚間聯手發動105枚飛彈空襲敘利亞，並將該國3大化學武器設施設為重要目標。敘利亞對此聲稱空中防禦系統成功攔截大部分飛彈，還說部分目標並無毀損，不過最新衛星圖曝光了這些重要目標，在經歷空襲後都已經成為一片廢墟且仍在冒煙。

從最新曝光的衛星圖可見在空襲，位於敘利亞首都大馬士革郊區的化武中心巴茲拉研究中心（Bazrah Research Center）是最主要的攻擊目標，該區在空襲前有多棟建築物，而4月13日空襲遭到76枚飛彈攻擊，如今只剩下一片灰黑色的廢墟。

另外，位於霍姆斯（Homs）的Him Shinshar化學武器儲存碉堡，也被7枚飛彈給炸毀。Him Shinshar化學武器儲存所也遭到22枚飛彈瞄準，原本的清晰可見的建築物都被夷為平地。

美國國防部公布敘利亞Him Shinshar化學武器儲存碉堡被飛彈精準擊中。(圖/美聯社)

敘利亞Him Shinshar化學武器儲存所在空襲後成為一片廢墟。(圖/美聯社)

敘利亞im Shinshar化學武器儲存碉堡遭七枚飛彈攻擊化為烏有。(圖/美聯社)

敘利亞Him Shinshar化學武器儲存碉堡被22枚飛彈攻擊。(圖/美聯社)

這些照片無疑是狠狠打了敘利亞官方的臉，包括敘利亞國營電視台表示空中防禦系統成功攔截瞄準霍姆斯化學武器庫的飛彈，更說化武設施幾乎毫髮無傷，以及支持敘利亞的俄羅斯也聲稱，敘利亞防空系統成功攔截76枚飛彈，只有部分研究中心及工業區受損。

敘利亞科學研究中心遭到空襲橫成為一片廢墟。(圖/美聯社)

敘利亞科學研究中心遭到空襲橫成為一片廢墟。(圖/美聯社)

美國參謀首長聯席會議幕僚長麥肯表示，敘利亞的反制措施，包括防禦飛彈在內，大部分是在美國和盟軍的飛彈擊中目標後才發射，他也說：「敘利亞的武器對我們所做的事沒有任何影響」，這次聯合空襲「精確有效、勢不可擋」。

美、英、法在美東時間13日晚間，聯手對敘利亞發射飛彈空襲這化武設施三大目標，三國軍隊分別從紅海、阿拉伯灣和地中海，向敘利亞一共發射了105枚飛彈，以報復敘利亞阿薩德政權疑似在7日對平民再次使用化學武器。

(中時電子報)