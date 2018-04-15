陸府助身障者創意畫 愛的行李箱陪你走天涯

畫話協會秘書長蔡啟海與身障學員以畫作為行李箱穿上新衣，讓民眾和愛的行李箱一起遊歷各地。（盧金足攝）

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「餘暉海景」作品由腦性麻痺的學員所畫，畫中意境感動人心，由陸府生活美學教育基金會收藏。（盧金足攝）

陸府生活美學教育基金會結合畫話協會，輔導身障者舉辦畫展與行李箱展，行李箱和背包變成畫布，展現想像力與創造力，用畫作製成的行李箱，也訴說他們與世界接觸的渴望，雖然不一定能走遍全世界，卻可以用行李箱讓世界各地看見他們的作品。

陸府建設推動的生活美學教育基金會，在台中國家歌劇院「陸府藝角」展出「愛與美的力量，行遍世界-創意行李箱包世界趴趴GO」，顛覆一般人對行李箱的印象，每個行李箱都擁有獨一無二的造型。

這些穿著新衣的行李箱和背包，由畫話協會的身心障礙學員所創作，行動不便、語言困難的身障者，自食其力開展賣行李箱。

畫話協會的秘書長蔡啟海本身也是身障者，靠著自身努力獲公費留學，修得英國布里斯托大學特殊美術教育碩士，還因設計電腦輔具教學而獲得優良教師師鐸獎，長達30年時間獻身於美術教育與特殊教育。

「幫助身心障礙者在創作中獲得成就感與人生價值！」蔡啟海在教職退休後成立畫話協會，繼續指導多重障礙者繪畫，幫助他們從畫畫中找到自我的肯定，用藝術啟發更多創意。

這次展出的作品中，包括有以台中國家歌劇院為主題所創作的行李箱包，讓民眾用不同角度認識台中與歌劇院；此外，還有以身障者的生活體驗為藝術題材的畫作。

其中一幅「聚精會神」的電腦繪圖，由一名患有肌肉萎縮症會員所畫，由於身體限制，無法以肢體控制畫筆，難以在畫布創作，仍樂觀面對生命的挑戰。

由陸府收藏的「餘暉海景」油畫，是名腦性麻痺學員用手貼近臉部控制顫抖的手，緩慢畫下輪廓線條，成就動人的抽象風景，傳達「心中有愛，行動無礙」理念。

(中時)

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