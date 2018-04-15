金門千人剖蚵體驗 縣長也偕夫人露一手

2018年04月15日 18:20 中時 李金生

金門海域無汙染的石頭蚵，是當地出名的特產之一。（李金生攝）

陳福海縣長與陳成勇鄉長帶頭挑蚵擔，體驗濱海聚落的生活日常。（李金生攝）

陳福海縣長偕夫人許梨羨（右二）剖蚵，與鄉親同樂。（李金生攝）

古寧頭海域是金門最主要的石頭蚵產地之一。（李金生攝）

金大學生參加剖蚵活動，體驗金門濱海聚落的生活。（李金生攝）

陳福海縣長（中）與陳成勇鄉長（左三）與金大同學開心笑成一團。（李金生攝）

金門縣公揹婆民俗協會為千人剖蚵體驗活動帶來歡樂。（李金生攝）

陳福海縣長與跑旱船表演團體開心合影。（李金生攝）

金門「2017小麥石蚵文化季」的壓軸重頭戲「千人剖蚵體驗」活動，今（15）日下午在古寧頭北山海堤盛大登場，1200位扶老攜幼來到的民眾捲起袖子一較高下，2小時不到剖完8000公斤海蚵，現場紅男綠女穿梭來去，到處洋溢豐收的喜悅。

這項由金寧鄉公所主辦，金門最具鄉土特色的產業活動，以小麥、海蚵為2大主題單元，其中最受歡迎的千人剖蚵體驗，下午3時30分在古寧頭北山出海口兩側海堤登場，吸引全島各地鄉親和遊客熱烈參加。

只見現場大人小孩埋頭苦幹，有些初體驗的新手小心翼翼，就怕稍不留神就被蚵刀刺到手指頭。但也有許多人手起刀落十分俐落，不消半小時就剖得滿滿一大盆，真的是高手在民間。

一群金大運休系的同學，結伴相約參加，大家開心表示，金門海域無汙染的石頭蚵肥美好吃，蚵仔麵線和蚵嗲都是讓人垂涎三尺的地方美食，但第一次在海邊自己剖蚵，真是十分難得的體驗。不少同學特地拍照留影，與家人分享不一樣的金門日常。

陳福海縣長也偕同夫人許梨羨，與金寧鄉長陳成勇等人進場剖蚵，手上功夫同樣不含糊，聽到圍觀鄉親起哄生吃蚵仔，還開心表示：「只要配上一口金門高粱酒，沒問題啦！」引來大家哈哈大笑。

主辦單位也邀請當地公揹婆民俗協會、蛤仔精及跑旱船表演，讓一年一度的小麥石蚵文化季在洋溢歡欣，悅耳動聽的熱鬧樂聲中，掀起活動的最高潮。

(中時)