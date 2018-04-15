敘利亞問題 中方呼籲回到國際法框架解決

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旺報
呂佳蓉

據新華社報導，聯合國安理會14日在美國、法國、英國對敘利亞實施軍事打擊後召開緊急公開會，中國大陸常駐聯合國代表馬朝旭在會上發言，呼籲回到國際法框架內，通過對話協商解決問題。

馬朝旭表示，「我們敦促有關各方避免採取任何可能導致局勢進一步升級的舉動，回到國際法框架內，通過對話協商解決問題。」

馬朝旭指出，中方認為，應對敘利亞疑似化武襲擊事件進行全面、公正、客觀調查，得出經得起歷史檢驗的可靠結論。在此之前，各方不能預判結果。政治解決是敘利亞問題唯一出路，有關各方應繼續支持聯合國斡旋主管道作用，共同為推動敘利亞問題得到政治解決作出不懈努力。中方願繼續為政治解決敘利亞問題，為維護中東及世界的和平與穩定發揮積極的建設性作用。

馬朝旭在安理會表決後作解釋性發言，他說，眾所周知，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張尊重各國的主權、獨立、統一和領土完整。任何繞開安理會採取的單邊軍事行動都有悖《聯合國憲章》宗旨和原則，違反國際法和國際關係基本準則，也將給敘利亞問題的解決增添新的複雜因素。基於這一原則立場，中國對俄羅斯提出的決議草案投了贊成票。

安理會當天表決俄羅斯起草的旨在譴責美國、法國、英國對敘利亞進行軍事打擊的決議草案。安理會15個成員中，3票贊成，8票反對，4票棄權，決議草案未獲安理會通過。

(旺報)

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