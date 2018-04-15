《中時晚間快報》王浩宇質疑時力黨工販毒 籲林昶佐驗尿自清

2018年04月15日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎王浩宇質疑時力黨工販毒 籲林昶佐驗尿自清

桃園綠黨市議員王浩宇今在臉書上爆料指時力台北市黨部黨工持有毒品，引發外界議論。對此，王浩宇下午在立法院受訪時質疑，涉入毒品案的黨工持有大量毒郵票，「若非是販毒、運毒，一般不會持有大量毒品」。王也呼籲，林昶佐及其助理，甚至是他本人與助理，都可以去驗尿自清，他也許諾，「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。

◎俄譴責空襲敘決議草案 在聯合國安理會鎩羽

俄羅斯針對美國與盟邦空襲敘利亞起草的決議案，14日在聯合國安全理事會鎩羽。該草案主旨在於譴責「美國及其盟邦違反國際法及聯合國憲章，對敘利亞阿拉伯共和國發動侵略行動」，並要求美英法3國克制，勿再對敘國發動任何進一步攻擊。

◎正妹相揪 壯遊台灣 探訪各地更生人

教育部青年署推動「青年壯遊台灣－尋找感動地圖計畫」，來自國立中正大學3位女大生組成的「知更人」團隊，結合犯罪學系所學之專業，探討更生人議題，團隊希望更多人瞭解更生人、並同理他們的處境，讓社會更友善、溫暖及包容。

◎劉若英長沙重逢五月天 《人生無限公司》驚喜無限

「華人第一天團」五月天「人生無限公司」從去年3月開業後，9個月狂跑37座城市、累績總巡演場次高達75場，創下與超過200萬社員同歡紀錄，他們除一次次創造驚奇外，邀請來的嘉賓個個更是天王天后「鍍金」傳說，「音樂教父」李宗盛、「金曲歌王」周杰倫、蕭敬騰、林俊傑，「金曲歌后」林憶蓮上班打卡，讓「人生無限公司」驚喜無極限！4月14日「人生無限公司」長沙站邀請到重量級嘉賓，電影《後來的我們》導演劉若英，也是五月天多年的好朋友劉若英一起來「人生無限公司」上班打卡。

(中時電子報)