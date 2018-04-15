《中時晚間快報》王浩宇質疑時力黨工販毒 籲林昶佐驗尿自清

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎王浩宇質疑時力黨工販毒 籲林昶佐驗尿自清

桃園綠黨市議員王浩宇今在臉書上爆料指時力台北市黨部黨工持有毒品，引發外界議論。對此，王浩宇下午在立法院受訪時質疑，涉入毒品案的黨工持有大量毒郵票，「若非是販毒、運毒，一般不會持有大量毒品」。王也呼籲，林昶佐及其助理，甚至是他本人與助理，都可以去驗尿自清，他也許諾，「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」。

◎俄譴責空襲敘決議草案 在聯合國安理會鎩羽

俄羅斯針對美國與盟邦空襲敘利亞起草的決議案，14日在聯合國安全理事會鎩羽。該草案主旨在於譴責「美國及其盟邦違反國際法及聯合國憲章，對敘利亞阿拉伯共和國發動侵略行動」，並要求美英法3國克制，勿再對敘國發動任何進一步攻擊。

◎正妹相揪 壯遊台灣 探訪各地更生人

教育部青年署推動「青年壯遊台灣－尋找感動地圖計畫」，來自國立中正大學3位女大生組成的「知更人」團隊，結合犯罪學系所學之專業，探討更生人議題，團隊希望更多人瞭解更生人、並同理他們的處境，讓社會更友善、溫暖及包容。

◎劉若英長沙重逢五月天 《人生無限公司》驚喜無限

「華人第一天團」五月天「人生無限公司」從去年3月開業後，9個月狂跑37座城市、累績總巡演場次高達75場，創下與超過200萬社員同歡紀錄，他們除一次次創造驚奇外，邀請來的嘉賓個個更是天王天后「鍍金」傳說，「音樂教父」李宗盛、「金曲歌王」周杰倫、蕭敬騰、林俊傑，「金曲歌后」林憶蓮上班打卡，讓「人生無限公司」驚喜無極限！4月14日「人生無限公司」長沙站邀請到重量級嘉賓，電影《後來的我們》導演劉若英，也是五月天多年的好朋友劉若英一起來「人生無限公司」上班打卡。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報

金門千人剖蚵體驗 縣長也偕夫人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。