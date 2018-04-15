「邁步」交流　大陸首場兩岸馬拉松昆山起跑

2018年04月15日 19:59 旺報 吳泓勳

大陸首場以「兩岸」為主題的2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽15日起跑，6000名選手中也包含台灣選手200多名，其中由名模林又立、知名跑者李智群、台北世大運國手陳秉豐等6名受邀台灣選手帶頭領跑，不但起跑時有電音三太子加油助陣，沿途賽道補給也有鳳梨酥、太陽餅、方塊酥；完賽補給則是魯肉飯和珍珠奶茶與台灣美食嘉年華會，無一不充滿濃濃台灣味。

昆山在地台商也說，首次看到以兩岸主題與冠名的馬拉松賽事相當感動，尤其又在台商重鎮的昆山舉辦、當地台灣人數眾多更顯的有意義，也感覺到兩岸民眾不僅在經貿層面，更多的是向下扎根到民間生活的深層交流融合。在這次活動中也有不少台企鼎力支持或派員參賽等例如旺旺集團、仁寶電腦、松揚電子等。

而這次昆山市政府首度主辦的2018海峽兩岸（昆山）馬拉松，是由大陸田協官方認證的Ａ級賽事，分為全程馬拉松、半程馬拉松和5公里迷你馬拉松3種項目。為追求賽事的服務品質，更將參賽選手控制在6000人，其中也包含約200多名的台灣參賽者。

昆山市政府表示，此次首度舉辦的「兩岸馬拉松」，是基於近期「惠台31條措施」背景下 的重要體育賽事，顯示昆山持續貫徹惠台措施的態度，強調比賽堅持「兩岸一家親」定位，因此融入大量的台灣元素。

(旺報)