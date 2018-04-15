「邁步」交流　大陸首場兩岸馬拉松昆山起跑

大陸首場以「兩岸」為名的2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽15日起跑。圖：吳泓勳攝

友善列印
旺報

大陸首場以「兩岸」為主題的2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽15日起跑，6000名選手中也包含台灣選手200多名，其中由名模林又立、知名跑者李智群、台北世大運國手陳秉豐等6名受邀台灣選手帶頭領跑，不但起跑時有電音三太子加油助陣，沿途賽道補給也有鳳梨酥、太陽餅、方塊酥；完賽補給則是魯肉飯和珍珠奶茶與台灣美食嘉年華會，無一不充滿濃濃台灣味。

昆山在地台商也說，首次看到以兩岸主題與冠名的馬拉松賽事相當感動，尤其又在台商重鎮的昆山舉辦、當地台灣人數眾多更顯的有意義，也感覺到兩岸民眾不僅在經貿層面，更多的是向下扎根到民間生活的深層交流融合。在這次活動中也有不少台企鼎力支持或派員參賽等例如旺旺集團、仁寶電腦、松揚電子等。

而這次昆山市政府首度主辦的2018海峽兩岸（昆山）馬拉松，是由大陸田協官方認證的Ａ級賽事，分為全程馬拉松、半程馬拉松和5公里迷你馬拉松3種項目。為追求賽事的服務品質，更將參賽選手控制在6000人，其中也包含約200多名的台灣參賽者。

昆山市政府表示，此次首度舉辦的「兩岸馬拉松」，是基於近期「惠台31條措施」背景下 的重要體育賽事，顯示昆山持續貫徹惠台措施的態度，強調比賽堅持「兩岸一家親」定位，因此融入大量的台灣元素。

(旺報)

最吸引外國人的中國城市！上海連… 陸設立內蒙古、廣西的邊境旅遊試…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。