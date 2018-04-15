白冰冰千字文悼母 「只剩我一個人了」

2018年04月15日 18:24 中時 洪秀瑛

白冰冰和媽媽相依為命多年。（白冰冰提供）

白冰冰93歲高齡的媽媽日前傳住進加護病房，白冰冰表示過幾天會和家族親戚討論，有消息再跟大家說，她表示媽媽目前都還在「努力中」。她今證實「媽媽已經不在了，年紀大有準備，但是還是很錯愕。」

【白冰冰悼母全文】：

母親靜靜的躺在冰冷的冰櫃裡，抹開霧氣、唯一可以相望的透明櫃蓋，昔日強大威嚴的母親、怎會縮小如小女孩一般，無助的躺在那裡！

從小懼怕母親，一聽到聲音就遠遠躲開，否則就會莫名其妙的棍棒加身。

隨著年齡增長，我的事業慢慢起色，可是始終得不到母親關愛的眼神，這一輩子總覺得從來沒有享受過母愛⋯⋯

近年來母親漸漸失智，選擇性的保留部分記憶，常常唱著喜歡的歌、孝順的兄弟姐妹們也常常回來承歡膝下、曾幾何時母親胖胖的臉越來越柔順越來越慈祥了！

本以為每天喝一杯糙米酒、唱唱歌、了無掛礙的母親，一定會子孫滿堂跨越百歲，沒想到難以抗拒天神的呼喚，她漸漸不吃不喝、看著她日益消瘦只好為她裝了鼻胃管，可是她整天昏睡⋯沒有醫療常識的我，以為這就是老年慢慢衰竭，直到昏睡五天之後腳掌腫起來才發現狀況不對，送到急診室診斷之後才知道原來是慢性中風，好悔恨自己的疏忽，看著她日益垂下的右手、以為她又偷懶不想動，還一直鼓勵她要活就要動，請她多抬抬手動一動，為了確認病情準備接受核磁共振檢查，沒想到在病房突然大量嘔吐及腹瀉，甚至排出了血便，慌亂中送進了加護病房，那一刻開始才是她的地獄，看著她每天為了檢查病因、抓出感染源，一下子抽血找不到血管，四處扎針、挖洞、無法呼吸，勉強張著大口，一口一口吸氣，一下子手腫，一下子腳腫，一下子抽痰，一下子胃出血，天天找病因、天天受苦難，看著昏厥無助的她，平常能幹的我也只能束手無策的在旁邊乾著急，看著她受苦。好不容易呼吸比較順暢可以退出加護病房了，卻在幾個小時後又開始出血，連抽痰都抽出了一堆血。

看著她與時間賽跑，與生命拔河、搏鬥、我內心的煎熬無法用言語表達，往日的抱怨、委屈、在那一剎那完全因她的痛苦、可憐、消弭無蹤，留下的只是不捨、不捨、不捨⋯心中無助又難過！

在幾口大氣喘不過之後，終於離開了這個她待了93年的世界，看著她呼吸停止、身體漸趨冰涼，忍淚在她耳邊呼喚，請她跟著觀世音菩薩修行去，再也無病無痛，離苦得樂往生西方極樂！

慌亂中忙著準備她要出行的衣物。看著她痛苦的離開，我們只想默默的陪伴她，因此全家人決定迎回家中低調處理，不發訃聞不辦公祭！

第一次覺得跟媽媽如此親近，望著瘦小的她才想起，只有短短的20天她竟然瘦了30公斤，就算強壯的年輕人應該也無法承受這樣急遽體重下降吧！

願意說出來是深深感覺在醫院裡面碰到的每一個病人，都代表一個苦難的家庭，可想而知未來的老年社會、長照有多麼重要⋯

5月6號媽媽就要出門了，幫她準備新衣新帽新襪新鞋，竟然有嫁女兒的感覺！每天鮮花素果、白飯素菜膜拜，跟她說說話，為她唸佛經！

4月14日是白曉燕離開21週年的紀念日，現在媽媽也去找她了，驀然想起，天啊！只剩下我一個人了，希望未來兄弟姐妹依然能夠互相幫襯、同心同德。

去了另一個世界的母親面容竟然如此莊嚴美麗，好友夢見母親駕著彩色祥雲回到家中，這句話著實安慰了我的心。

每年除夕夜為她守歲是希望她延年益壽長命百歲，今晚為她守夜，是希望她覺得溫暖不再害怕！努力安撫自己有些慌亂的心，希望更鎮定的自己才能夠幫助母親，希望今夜的藥師佛本願經可以減輕她身體承受的苦難！

(中時)