金獎大師加持 《哈利波特》交響音樂會「聽」見魔法

2018年04月15日 19:03 中時 趙靜瑜

1997年，一個戴著眼鏡的英國小男孩闖進全球讀者的心房，「哈利波特」從1997年第一集《神秘的魔法石》出版之後，全球為之瘋狂，所有版本總銷售量超過4億5千萬本以上；電影更是席捲全球，光是海報拍賣就創下52.7萬台幣紀錄。台灣則將首度引進《哈利波特》電影交響音樂會，透過大編制磅礡交響樂，重溫電影中充滿魔法與友誼的動人情節。

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，《哈利波特》的配樂堪稱近代最成功，也最家喻戶曉的電影配樂，由奧斯卡金獎配樂大師約翰‧威廉斯親自操刀，從2001年的《神秘的魔法石》、2002年《消失的密室》到2004年《阿茲卡班的逃犯》都是由他配樂，其後續作雖不再參與，但卻持續沿用了他的音樂主題。

電影交響音樂會已經在日本、香港及大陸推出，台灣將在六月引進第一集《神秘的魔法石》電影交響音樂會，由楊士弘指揮長榮交響樂團演出。牛效華表示，古典音樂的音樂會已經開始轉型，電影交響音樂會是一個最流行的選項，透過電影的加持，可以讓古典音樂更容易被現代樂迷接受。目前預定五年內演完「哈利波特」電影交響音樂會全集，影迷可以拭目以待。

這次擔任指揮的楊士弘是來自台灣的華裔指揮家，他出生於馬來西亞，後來到美國茱莉亞音樂學院音樂學士及碩士學位就讀，並在紐約州立大學石溪分校拿到音樂博士學位，目前活躍於好萊塢，他也是《魔戒》、《神鬼戰士》與《教父》等電影交響音樂會的御用指揮。

值得一提的是，「哈利波特」主題曲叫 《嘿美的主題(Hedwig’s Theme Song)》，以哈利的貓頭鷹嘿美為主題，用清脆而帶神秘感的鋼片琴獨奏，其他樂器依序加入，旋律勾人和聲豐富，有趣的為了模仿貓頭鷹的叫聲，約翰‧威廉斯還讓雙簧管演奏模仿，雖然只有幾聲，但可以聽見約翰廉斯的未泯童心。

顧及了原著小說家JK羅琳為哈利波特設定的英國背景，約翰威廉斯在其他配樂的創作中，採用許多音樂史上的各種作曲法，交織出英倫風情的一面。像是銅管合奏時用接近文藝復興時代的和聲法，展現出如同皇室號角手一般隆重歷史感；魁地奇比賽的配樂，也成功帶出中古世紀騎士競技場的光輝燦爛；遇到聖誕節的情節，甚至還寫出了英國民謠的旋律，為魔法世界帶入現實感。

哈利波特《神秘的魔法石》電影交響音樂會將於6月1日、2日在台北國家音樂廳舉行，音樂會為電影全片播出，電影原聲對白，管絃樂現場演出，音樂會全長約3小時。4月18日將開啟年代售票網站購票，牛耳會員請在購票後保留購票相關資料，之後將可回娘家累積積點。

(中時)