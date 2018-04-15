獵雷艦轉售中資？一銀：渉國防機密 不可能轉售

圖為我向美國採購的2艘鶚級獵雷艦。（本報資料照片）

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外傳慶富要脫產，並有中資有意向慶富合造獵雷艦廠商、義大利Intermarine（IM）船廠收購我海軍獵雷艦，第一銀行表示，依義大利政府核發獵雷艦輸出許可證所載，最終使用者是中華民國海軍，據了解，IM完成船體載台後，須由海軍簽署相關文件，才可辦理交船，且因事涉國防機密，並無轉賣第三人的可能。

對於獵雷艦轉售中資傳聞，一銀指出，無從知悉，不排除是有心人士散布臆測不實消息。

一銀表示，自宣布慶富違約至今，一銀持續對慶富集團進行追償，任何可能的追償行動都會繼續進行，以降低聯貸債權損失。

依慶富與IM簽訂的合約規定，現階段在未完成海測、驗收交艦前，獵雷艦所有權仍屬IM所有。一銀指出，因聯貸銀行團非該合約當事人，獵雷艦也不是聯貸擔保品，查封扣押難度高，為積極追償債權，去年年底起，一銀即召集聯貸銀行團會議決議準備新台幣6億元追償基金，全面清查借保戶財產，完成假扣押及取得執行名義程序，同時研議包括獵雷艦續建、行代位終止慶富與IM合約等相關議題，並於2月初召開聯貸銀行團會議決議，進行委請義大利律師釐清法律問題，評估在義大利進行代位終止慶富與IM合約及查封扣押獵雷艦的可行性。

獵雷艦今年3月下水，下水後仍需進行一年海上測試 , 通過測試明年2月始能進行驗收交船，交船的狀態只是完成船體載台，並未安裝戰鬥系統。一銀指出，依義大利政府核發的獵雷艦輸出許可證所載，最終使用者是我國海軍，據了解，IM完成船體載台後，須由海軍簽署相關文件，始可辦理交船，且因事涉國防機密，並無轉賣第三人的可能。

(中時)

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