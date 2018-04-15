張睿家《動物系戀人啊》展撩技 男友力爆發狂圈粉

張睿家飾演「狼系戀人」秦浩。（周子娛樂）

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張睿家飾演「狼系戀人」秦浩。（周子娛樂）

鍾欣潼（阿嬌）、賀軍翔、張睿家、隋棠主演的清新婚戀劇《動物系戀人啊》目前播放量破億。張睿家劇中飾演「狼系戀人」秦浩，作為「捕獵型」戀人，他霸道總裁式的撩妹伎倆，被稱撩出新高度，讓網友少女心大爆發且狂圈粉，他也開玩笑表示：「秦浩電力太強又超有自信，如果是我應該也會淪陷！」

他飾演的秦浩出現時往往會伴隨很多激烈衝突，從新加坡總部空降到楚之河（鐘欣潼飾）與18年前女友芬妮（隋棠飾）任職的公司，新官上任三把火，網友看了直呼狼系霸道總裁氣勢超強大。

例如戲裡秦浩與楚之河相遇的第一場戲，2人獨處在狹小的電梯中，高冷的霸道總裁對睡著的楚之河百般好奇，突然變身調皮鄰家大男孩，幼稚地出奇招確認楚之河是否真的熟睡，最後再來招「總裁式扔衣蓋被」；楚之河的前男友跑到公司騷擾她，秦浩在關鍵時刻挺身而出「總裁式徒手摔前男友」、「總裁式貼心送巧克力」等撩技不斷，尤其是一招總裁式測試，對著女員工劈頭就問「你對我癡迷嗎？」

劇情進入秦浩發現十18年前舊情人的女兒，並且懷疑他們的關係，開始要進入虐心的劇情高潮，而秦浩和楚之河之間感情升溫更加曖昧，網友也很期待秦楚CP、秦芬CP將會如何發展。

(中時)

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