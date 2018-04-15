挪用資金、內線交易 光倫前董座判六年

2018年04月15日 18:56 中時 陳志賢

光倫電子前董事長楊其恒被控涉嫌挪用公司4000萬，另任職東友科技發言人期間，得知東友科技投資光菱電子利多訊息，以父母名義購買光菱股票涉內線交易；台北地院依違反證交法、業務侵占罪判處楊徒刑6年，另涉公司法、稅捐稽徵法判刑6月，得易科罰金18萬，全案可上訴。

另楊父楊永東涉公司法判刑3年，得易科罰金，緩刑2年；楊男父母2人被控內線交易判無罪；前光倫經理陳淑芬、會計張淑蕙涉稅捐稽徵法各判1年、8月，均得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，光倫電子為上櫃公司東友科技轉投資，為東元集團旗下企業，楊其恒因是東友董事長黃育仁同學，擔任東友總經理特助、發言人，2007年11月黃指派楊擔任光倫董事長。

2011年東友科技欲投資光菱電子，黃育仁先詢問楊其恒可行性後，決定購入光菱股票1萬張，並請楊以光倫名義購買3380張，但楊在利多消息公布前，2011年9月即父母名義購買光菱股票獲利逾270萬元，涉及內線交易。

另楊其恒擔任光倫董事長時，利用公司董事會僅審核、通過其所提出之各年度新資、獎金預算統計表，其無需提出各員工各年度、月份所得領取薪資、獎金機會，找來3名親友當人頭員工，逃漏2010年至2013年度綜合所得稅883萬7773元。

楊其恒另自2010年至2013年間，指示會計製作「暫付款」等不實科目之轉帳傳票，將光倫公司款項匯出或將現金交付楊，侵占光倫4558萬7584元。

楊其恒父親楊永東2011年欲成立資本額500萬元的鑫楷公司，因資金不足，請兒子楊其恒自光倫公司短期借款作為驗資之資金證明，楊其恒遂指示會計將500萬元匯至鑫楷公司籌備處帳戶內，經會計師查核、簽證完竣後，楊其恒即將500萬返還予光倫公司。

(中時)