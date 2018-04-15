文官學院副研究員兼黨職 隱匿赴陸交流 記過一次

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國家文官學院聘任副研究員黃靖麟博士，因被發現擔任中國台灣致公黨副主席，並赴大陸旅遊時，以黨改聯盟名義，由大陸官方陪同下考察交流及舉行座談，返台後未如實反映，違反公務員行政中立法、公務員服務法規定，公務員懲戒委員會判決黃記過一次。

去年間，國家文官學院接獲檢舉，指黃男長期擔任中國台灣致公黨副主席，去年7月黃以赴大陸廣東參團旅遊觀光為由，申請出國，在陸旅遊期間卻以黨改聯盟名義，由大陸廣東省台辦人員陪同考察交流，並舉行座談會，黃返國後雖依照規定填具意見反映表，但隱匿其與陸方官員交流情事。

為此，國家文官學院召開考績會，黃辯稱，他擔任致公黨副主席，只是榮譽志工，未領有薪資，事後也請辭副主席，而且他由國家文官學院所聘任，是教育人員且未兼行政職，另陸委會亦函示他無須事前申報赴陸旅遊，所以他不適用公務員服務法、懲戒法規定。

但公務員保訓會認為，黃明知公務員不得兼任政黨職務，已違反公務員行政中立法外，另黃返台後未如實填表反映赴陸與陸方官員交流情事，亦違反公務員服務法，將黃移送公懲會審理。

公懲會調查，黃2000年8月3日受聘國家文官學院擔任副研究員，並自同年間起兼任中國台灣致公黨副主席，直至去年12月29日經致公黨同意其請辭，確已違反公務員行政中立法。

另去年7月，黃赴大陸廣東參團旅遊觀光，返國後未如實反映以黨改聯盟名義，在大陸官方陪同下考察交流及與大陸官方舉行座談，亦違反公務員服務法公務員應誠實之規定。

公懲會認為，黃的行為會讓民眾對國家機關未嚴守行政中立、不誠實，公務紀律鬆散等不良觀感，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，判決記過一次。

(中時)

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