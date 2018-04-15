于齊優戲劇處女秀 媽媽方文琳傳授「入行第一課」！

2018年04月15日 19:06 中時 林淑娟

于齊優首度演戲，劇中與余秉諺自拍。（民視）

于齊優首度演戲。（民視）

民視今晚（15日）10點播出金鐘幸福好戲《微笑。淚》，該劇描述身心障礙者與自閉症患者的故事，情節感人肺腑，方文琳的愛女于齊優獻出戲劇處女秀，與她有不少對手戲的余秉諺笑說，僅導演有交代，方文琳也來請託，都是要他好好照顧于齊優，他在拍戲現場以多聊天的讓彼此先熟悉，過程中也「戰戰兢兢」帶著她入戲，。

被問到有場與于齊優親密「自拍」的戲，余秉諺搞笑說：「好險媽媽都在現場，我都能完全發揮！」方文琳也感謝地說：「齊優回來有跟我說余秉諺拍戲很照顧她，會幫忙對台詞，也會帶著她入戲。」她跟女兒說「『哥哥』願意這樣教導，妳很幸運」，還提醒女兒，在外面跟前輩說話就是要叫「哥哥」跟「姊姊」，不可以亂叫叔叔、阿姨，她俏皮地說，現在演藝圈不好混，女兒入行第一課就是要「甜言蜜語」一下。

于齊優也說，很開心能夠參加《微笑。淚》的演出，感覺變成演員後，跟媽媽開始聊的話題也不一樣，「會跟媽媽聊到未來，跟自己的打算跟規劃，希望之後可以多演戲，不想要媽媽為我操心」。方文琳也覺得女兒演戲後更長大懂事，笑說可能有機會提早退休了。

王瞳有場與飾演媽媽的方文琳對手戲，王瞳說，印象深刻到讓她只要聊到都會想哭，劇中她有個身心障礙的姊姊，原本不諒解媽媽的關愛都在姊姊身上，後來聽到媽媽為了養她們長大，「想死都不敢死」的辛苦，王瞳說：「我情緒宣洩一次哭倒在文琳姊懷裡，真的很像跟媽媽對戲！」王瞳這次飾演19歲的角色，除了用嘟嘴跟裝可愛來詮釋，叛逆跟龐克妝感與服裝都是她自己的行頭。

飾演身心障礙者的李又汝說，跟方文琳對戲感受到很多溫暖，「因為媽媽不在了，文琳姊的感覺跟我媽媽很像，我還拿媽媽照片給她看，感受到很多溫暖與溫度，與她對戲時，好像是自己媽媽就在旁邊」。

(中時)