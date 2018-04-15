台南河堤疑有移工色狼 落單女遭性騷險失身

2018年04月15日 19:58 中時 程炳璋

台南市安南區吳姓女子14日跑到男友家玩，她15日凌晨近3時獨自走出家門外50公尺處的鹽水溪堤頂道路上抽菸散心，遇上自稱越南移工的陌生男子攀談，最後大膽的伸狼爪摸臀、擁抱，吳女故作鎮定的以手機聊天軟體通知男友，男友及時趕到才嚇跑對方，吳女緊張過度一度喘不過氣，兩人連夜報警，警方正追查色狼下落。

23歲吳女趁假日到安南區陪伴男友，住家附近有鹽水溪河堤道路，吳女15日凌晨近3時因睡不著，告知男友後，自行步行離家50公尺外的堤頂道路散心、抽菸。

這時堤防上突然出現一名男子，見深夜有女子落單，立刻上前攀談，表明自己是越南移工，來台灣工作，吳女不以為意，一面滑手機，一面與對方聊天。

男子越聊越大膽，竟口出「想打砲」、「讓我疼妳」等話，吳女意識到不對勁時，對方已靠近環抱、摸臀。

吳女擔心對方身上藏有武器，一面不動聲色，一面以手機內通訊軟體打字向男友求救。幸好離家不遠，男友立刻趕到，陌生男子見狀拔腿就逃。

雖未遭性侵，吳女已因緊張過度，出現呼吸困難症狀，並在男友懷裡放聲大哭，隨後兩人一起向附近派出所報案。

色狼逃走，吳女擔心又有人受害，在網路上寫下遭猥褻過程，並附上性騷擾的報案三聯單，呼籲夜歸女子小心。

警方正調閱影像資料，初步發現嫌犯逃逸的影像，正針對轄區外籍移工資料清查中。

(中時)