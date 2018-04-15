南女中單車長征為癌友募髮 與彰中交流會師

2018年04月15日 19:58 中時 謝瓊雲

彰中學生會熱情相迎遠道而來的台南女中單車隊，交流會活動結束後一起漫步八卦山文學步道，並參觀賴和詩牆、大佛。（謝瓊雲攝）

彰中學生會熱情相迎遠道而來的台南女中單車隊，交流會活動結束後一起漫步八卦山文學步道，並參觀賴和詩牆、大佛。（謝瓊雲攝）

台南女中「牽君一髮車隊」師生一行19人，15日抵達彰化市華陽崗拜會彰化高中進行公益交流，女校來訪受到彰中學生會成員超熱情接待，看南女學生們氣喘吁吁在烈日強風中騎上山，感動的表示將會響應支持。

台南女中高一、高二11名學生3年前開始發起為癌友募款、募髮活動，並傳承交接給學妹；今年第三度騎單車長征，從故宮南院出發，一路遇到北港朝天宮、大甲鎮瀾宮的進香活動，一路頂著烈日向北，在逆風中繞路，有人體力透支，還有人不慎在抵達彰中前的長陡坡摔車跌倒，最終仍堅持抵達目的地。

在彰中校長吳文宗帶隊下31名師生站在彰中中興門口列隊迎接車隊抵達，前一天已經騎乘90公里，這天再從雲林土庫騎60公里到彰中，許多人明顯體力、肌耐力透支，仍堅持自行騎完上坡，無人中途下來牽車，意志力令人印象深刻。

吳文宗表示，去年車隊抵達彰化女中，他也在場見證觀禮，因此力邀南女中今年造訪彰中。全校僅不到100名女學生，因此大家一聽聞有女校同學要來交流，學生會26名幹部齊心合力，用心規劃所有接待細節，從見面交流、到會後八卦山采風，兩校師生一同步行前往大佛、文學步道、賴和詩牆，還有名產伴手禮，細心程度令人驚豔。

車隊隊長吳少涵說，雖然150公里的路程很辛苦，但沿途不斷宣導，讓更多人了解癌友的需求，希望能將募來的頭髮、款項，都捐給「高雄癌症希望基金會」幫助癌友。

彰中學生呂季泓說，看著同齡的女生為了他人與公益這樣奔波與付出，心中覺得很感動，學生會也可以在接下來的校慶活動中發起募款，有錢出錢有力出力，都沒有的同學，捐頭髮也行。

校方則指出，目前中學已無服裝儀容與髮禁等限制，若學生有心蓄長髮，無論日後會不會真的捐出，校方都不會介入管制，尊重學生本人意願。

(中時)