她是陳學聖背後明燈！梁寒衣書寫禪宗 當下皆修行

2018年04月15日 19:43 中時 趙靜瑜

如何從宗師面對死亡的經歷，找到自身的依歸，進而死生無謂，正視死亡，理會禪家本意，禪學作家梁寒衣推出《涅槃之雪》，收錄禪家祖師的生死了悟，也看見梁寒衣扎扎實實埋首的真功夫。

自稱「和尚」爬梳古籍，引經據典，梁寒衣說這種笨功夫，終要有人做，「希望這本書可以是座橋梁，讓外界知道禪法的處世之道，也回到祖師爺的原點，持續修行。」

梁寒衣以「辭世偈」系列書寫，從《花開最末》開展到《體露金風》揮灑，《涅槃之雪》是最新的一本，「重點是教人打開智慧之眼，對禪宗更有系統性的了解，一口吸進千江，跟宗師打成一片。」梁寒衣說，禪宗裡連「告別」都覺得多餘，「只有把當下的每一步都當成在修行，在細節中實踐，狠下心來修自己的雜枝雜葉，知道生死本空，就能身心安頓。」

梁寒衣是立委陳學聖的妻子，台大外文系畢業，在校就接觸禪學，曾參與高棉越南的難民救援，異域目睹生存死亡，刺激她開始創作。作品曾獲1996年普門文學短篇小說獎。1999年迄今在寺院、講堂講述《六祖壇經》，並以出版禪書為己任。

同為禪者，也與梁寒衣相熟，兩岸文化學者林谷芳表示從書中會看見梁寒衣從諾大的經典之中書寫不同祖師，以不同向度為死生建構了立體樣貌，「以我來看，我就感受到她的苦口婆心，如果是跟梁寒衣不熟的讀者來看，在書中不但可以見到活生生的禪宗，也可以認識真正的梁寒衣。」林谷芳說，從梁寒衣身上，可以看見活生生的禪者如何應對祖師，「有一種真正的將心比心。」

眼神有孩子般的純真，梁寒衣白衣白裙，有著修道人的脫俗，從不參加任何政治活動，不少人以為陳學聖已經離婚，但陳學聖以行動支持愛妻，「因為她，我沒有被政治染缸汙染。」

妻子新書發表會，陳學聖站在最後面靜靜地聽，不曾離開，「她是我的生命道場，精神支柱，每天無論多忙亂，回到家看見她我才安心。」陳學聖說，桃園市提名初選前一天，他也是和妻子一起參加法會，「我心中篤定，沒有得失心，做了30年立委，我知道我可以透過行政職務，將理想實現。」

(中時)