戀戀北淡線特展 看台北鐵道歷史

2018年04月15日 19:42 中時 王思慧

為慶祝台灣縱貫線鐵道通車110周年，縱貫線鐵道保存協會與台鐵文化志工隊主辦懷舊影像展，不但有1960至1980年代，舊台北車站資料照片，還有台鐵告別淡水線的最後一班車的影像，讓民眾更了解台北淡水線的鐵道歷史。

在館內精心設計的玻璃帷幕牆面上，布置28幅大型看板，展場在3000K溫暖色系投射燈照耀下，以泛黃氛圍的影像呈現1960至1980年代，日治時期建成的第三代台北車站構內場景，以及1988年7月15日告別淡水線的最後一班列車，直到鐵路地下化後，1989年啟用的第四代現行車站。

此外，包含台灣鐵路電氣化的代表作，「英國貴婦EMU100自強號」行經北門和鐵道部辦公室前的大彎道，駛入過渡時期的「台北臨時車站」，以及淡水線跨越總督府昭和15年、民國37年初鐵路管理委員會尾聲、1987年台灣鐵路管理局，三個時期的支線列車時刻表。

1901年通車的淡水線底圖上，鋪陳日治昭和15年（1940 ) 總督府鐵道部時期，列入軍事要塞機密的鐵道路線圖，藉以比對台鐵停用前的11個車站位置，以及精確標示的「踏切道」(平交道)，考證自台北後驛到關渡平原上稀疏的道路分布，以及淡水河渡頭、田野溪流間的昔日紋理。

戀戀北淡線特展展出期間為4月10日至5月5日，周二至周五9時至21時、周六9時至17時，週一、週日與國定假日休館，地點在淡水捷運線雙連站步行5分鐘的中山公民會館。

(中時)