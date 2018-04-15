印尼雙塔到埃及商區 中國製造驚艷全球

2018年04月15日 20:05 旺報 李鋅銅

3月24日，總高度303公尺的印尼一號雙塔工程順利完成地下7層逆作法建設，這棟由中國建築建設的印尼第一高樓 ，完成了19個月的「逆生長」。3月18日，萬眾矚目的埃及新行政首都中央商務區專案開工儀式隆重舉行。從亞洲到非洲，走出國門的「中國建造」不斷驚艷世界，在全球各地創造新的「中國紀錄」。

印尼一號雙塔工程位元於雅加達金融區，距離日本大使館只有4公尺，建築總面積30.6萬平方公尺，地下7層、近10萬平方公尺。地上為雙子塔結構，建築高度303公尺，嚴苛的環保、地基變形和安全挑戰，讓「逆作法」建設成為不二之選。

「逆作法」就是先加好基坑「蓋頭」，再在「蓋頭」下方由上而下逐層開挖，如此交叉完成土方開挖與主體結構建設，就是建築「逆生長」的過程。印尼一號雙塔只有兩個38x38公尺的塔樓區域是露天的，基坑開挖不到傳統建設開挖面積的五分之一，而地下室共有7層，建築面積達10萬平方公尺，幾乎相當於兩個「水立方」，工程艱巨。

大陸中建八局專案團隊引進了大陸的溜槽法建設技術（利用支架及成套溜管組成溜管體系，加快混凝土澆築速度），在雅加達這個世界上最堵的城市，1400輛次 罐車有序進場，完成了52小時一次性澆築1萬餘立方公尺的新記錄，這也是印尼國內史上最大規模的底板混凝土澆築。

業主Monang評價說：「你們讓我們體會到什麼是中國速度，什麼是中國智慧」。這項技術在印尼已取得專利授權，工程預計2019年5月主體結構封頂，2020年初竣工。

在更遠的非洲，當地時間3月18日上午10時，萬眾矚目的埃及新行政首都中央商務區（CBD）專案開工儀式在工程現場舉行。埃及總理謝里夫和中國駐埃及大使宋愛國為專案奠基。謝里夫總理還親自砌下了第一塊代表專案正式啟動的基石。

(旺報)