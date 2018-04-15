陸建科威特中央銀行新總部　登上科國紙鈔　

2018年04月15日 20:05 旺報 李鋅銅

「中國製造」不但在全球拉動越來越多的超級建築，這些建築更創造了歷史，甚至被選在紙幣上。在科威特5第納爾（科威特貨幣）紙幣上印製的建築，是科威特中央銀行新總部大樓，這棟大樓就是由中國建造。這是自泰國拉瑪八世皇大橋，被印在泰國當地貨幣後，由中國公司建造的大型專案，再次作為一國標誌性建築而登上當地流通貨幣 。

科威特中央銀行新總部大樓與科威特王宮僅有咫尺之遙，頂部兩層幾乎全部用玻璃圍合而成。在夜間，通透的空間透出燈光，像船桅上的燈籠一樣耀眼。當科威特決定建設央行新大樓時，這個國家剛剛經歷了兩次戰爭，但這棟建築的高技術含量和國家級建築的影響力，讓中國建築全力以赴。

科威特位於阿拉伯半島東北部，夏季炎熱、乾燥而漫長，6到9月的氣溫甚至超過50℃，春秋季則沙塵暴頻繁。嚴苛的自然環境給施工帶來了嚴峻挑戰。炎熱天氣混凝土凝固很快，只能晚上澆築還得加冰，要嚴格控制溫度在30度內，管理人員夜間值班，室外氣溫也有40度。在1個小時內衣服早已濕透，挑戰身體承受極限。沙塵暴天氣，現場工程師都得帶著護目鏡及口罩工作，嚴重時呼吸都受影響。

科威特中央銀行新總部大樓專案是帆船造型的現代化辦公大樓，寓意著古老的科威特航海文明，樓高235公尺，占地面積2萬5872平方公尺。建築的落成代表著科威特經濟快速增長和現代文化內涵，是科威特人的驕傲，更讓「中國建造」在世界發光。

(旺報)