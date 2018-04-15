劉若英當嘉賓爆出一句話 當場惹惱阿信：什麼意思

2018年04月15日 20:10 中時 許雅淳

五月天在長沙開唱邀劉若英當嘉賓。（相信音樂提供）

五月天14日在長沙舉行「人生無限公司」演唱會，邀請到劉若英（奶茶）當嘉賓，阿信爆料，「彩排時前奏一下，奶茶只唱『然後呢』3個字就哭了！」一直哭到整首歌結束，索性就沒彩排，不料一旁的奶茶則說：「我今天聲音很啞，還好是參加你們的演唱會。」一句話「惹怒」阿信，阿信反問：「什麼意思？參加林俊傑演唱會就不行嗎？」奶茶笑回：「可能不行。」阿信再問：「參加林志炫的就不行嗎？」在台上互相調侃，可見他們好交情。

奶茶近期當導演推出電影《後來的我們》，五月天在場也大喊：「奶導！」她坦言在舉辦「我敢」演唱會巡演期間，聽到了五月天的新歌〈後來的我們〉，被歌詞感動，因此有了電影《後來的我們》的故事。

阿信也談到，奶茶一路籌備電影的過程非常辛苦，「就像我們五月天，每個都是最棒的團員，但大家都很辛苦。」瑪莎打趣說：「我以為你會說我們幾個都還好，所以湊在一起很輕鬆。」他們還首次同台演唱〈後來的我們〉，奶茶在台上見到熱情粉絲忍不住哽咽：「謝謝五月天，他們是我的及時雨，總是要賴著他們，連第一次拍電影都要賴著他們，有他們真好！」

奶茶最後也帶來經典歌曲〈後來〉，她說：「你們會比唱五月天歌曲還大聲嗎？」歌迷大喊：「會！」，她笑說：「我最喜歡你們這些叛徒了！」笑翻全場。

(中時)