專訪／楊鎮面臨低潮 一度想離開.....

2018年04月15日 20:12 中時 洪秀瑛

楊鎮靦腆的一面。（蘇蔓攝）

楊鎮自信的一面。（蘇蔓攝）

楊鎮希望有機會多接拍不同類型的電視劇。（蘇蔓攝）

楊鎮這2年戲劇作品不斷，工作看似順風順水，內心其實面臨很大衝擊和瓶頸，他因此一度想轉換跑道，直到前陣子演出大愛台電視電影《憨嘉》，對於人生有不同體悟，才重拾對戲劇熱情。「我從小到大做事都虎頭蛇尾，我對爸媽說，這是我第一次對自己的人生負責，如果做不好我自己扛；想到許多新人比我們更辛苦，我還能一直拍戲，相比之下幸運很多，再不自我精進就等著被淘汰了」。

楊鎮劇中為保護母親而弒父，拍戲期間，濃厚情緒籠罩在低氣壓中，直到殺青還無法脫離，在錄音室錄音時，因為必須快速還原角色凶暴殘忍而又軟弱無力，他在幽暗錄音室聲淚俱下。楊鎮說，父親幾年前腦部開刀住進加護病房，那時候的自己正值叛逆期，「那時候覺得怎麼不被世界理解，如今慢慢懂得學著看世界，如果碰到以前的自己，真的想狠狠的揍他一拳」。

他去年拍電視劇《只為你停留》因製作公司老闆跑路，最後沒拿到數10萬酬勞，後來想到同門師兄李沛旭有近百萬付諸流水，自己也不敢再埋怨。他回想前2年低潮時，曾想轉行開餐廳，或考健身教練國際證照，很幸運遇到這個角色，帶給他反思與啟發，想到爸媽一路支持，讓他無後顧之憂，自己也更懂得珍惜，「媽媽曾說爸爸最擔心我一件事，覺得自己的兒子要壞又不夠壞，傻又不夠傻，要嘛壞到底還能保護自己」，體會媽媽的話盡是為人父母心情。

楊鎮說，「小時候討厭爸爸常說『你不要問別人給你什麼，要問自己給別人什麼』，現在懂了」。以前遇到心情不好，常想爸媽要他不要擔心家裡，「但自己又為這個家做了什麼」？

他拍了6年戲以偶像劇居多，現在亟欲轉型，非常期待有機會接拍類型劇，讓觀眾看到更多面向，「我自己如果對角色都沒感覺，怎麼引起觀眾共鳴，這次《憨嘉》角色算是被我撿到了，自己看戲看到都忍不住掉淚，這是我人生最特別體驗」。

(中時)