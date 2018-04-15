新浪微博再也沒有LGBT　人民日報高調挺同性戀！

2018年04月15日 20:38 中時電子報 何宜玲

2017台灣同志大遊行28日下午在凱達格蘭大道集結展開，遊行團體跟隨巨幅6色彩虹旗出發，帶領與會群眾走上遊行路線。中央社記者張皓安攝 106年10月28日

新浪微博13日晚間突然在網上發布公告說，根據網路安全法規定，將全面封殺同性戀和暴力內容，並將下架所有有關LGBT社群相關的內容，引起網友不斷哀嚎，但也有部分網友只發出「我是同性戀」幾個字的文章，等著微博將它下架，以示抗議。

不過，今日中共黨媒《人民日報》卻在網路上發出評論說，同性戀絕非一種精神疾病，要尊重他人性傾向的文章。這篇為同性戀發聲的文章出來以後，其他各大中國媒體又在網路上紛紛以「人民日報：同性戀絕非精神疾病」刷屏，網友的憤怒似乎也讓北京當局注意到了。

《人民日報》今日稍早以「不一樣的煙火，一樣可以綻放」為標題，發表評論說，同性戀絕非精神疾病應該是一個共識。並且認為，消除偏見，理解差異，應是社會的信念。文章中甚至提到早在1990年，世界衛生組織就正式將同性戀從疾病名冊中去除。與長相、膚色和國籍等相同，性傾向只是不同的一個方面。

文章還提到，同性戀一方面是個體的權利，另一方面則是少數群體的權利。人民日報以導正視聽和教育社會大眾的口吻，發表一篇隨筆以後，隨後中國各大媒體紛紛轉載這篇文章。

就在其他外國媒體紛紛站出來力挺大陸網友的同時，中共黨媒也罕見出聲回應，實屬特別。《人民日報》以評論方式高調力挺憤怒的網友，似乎讓人看見一個不一樣的媒體高度。

(中時電子報)