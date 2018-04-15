台北買房其實不難？在港台人揭密：因為你沒住過香港

2018年04月15日 20:37 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

有小朋友寫作文希望可以搬出香港 (圖／翻攝自爆廢公社)

台灣薪水低，房價卻偏高，尤其是台北市的房價更是讓人敬而遠之，要在台北市買一棟房要不吃不喝數十年都還可能半不到，有不少網友揶揄神燈精靈都幫不上忙。但台北房價真的這麼誇張嗎？一名網友在臉書表示香港更可怕。

一名已經在港居住6年的台灣人在臉書「爆廢公社」PO文表示，似乎不少台灣人對於香港都非常陌生，所以想講一些關於香港的常識。

他先提到了文字，表示香港、澳門都是用繁體字，而中國大陸、新加坡和馬來西亞才是用簡體字。而且香港寫作文交作業還是要用作文體，如果用廣東口語化文法或是文字，是會被扣分的。

接著說到薪水，原PO說香港的薪資是台灣的2倍左右，但是房價卻是台灣的5倍，所以哪邊比較難買房不難猜；對一般香港人來說，19坪已經算是大房子，普通的一家三口大多是住9坪的公寓，而香港的租金也非常可觀，一般約9到11坪的兩房一廳，租金都是1萬港幣(約4萬台幣)起跳。

原PO接著提到，台灣人比香港人要友善許多，因為在香港生活壓力非常大，香港的「勞工法」並沒有規制工時上限，所以一天上24小時的班或是跨周連上七天都是合法的。而且香港現在算是警察地區，在公眾場合打架鬧事，或是自稱三合會成員都會馬上被逮捕，因為屬於刑事罪，路上查證件也是家常便飯，警方稽查時沒有證件就是會被帶回警局問話。

原PO最後說，香港最可怕的是人口壓力，全香港包含新界、九龍，面積大約跟台北市一樣大，但人口卻高達700萬人，700萬人當中過半是來自印尼、菲律賓等東南亞國家，加上平均每天有150位大陸民眾拿單程證來港，所以香港的人口組成非常複雜，與一般人想像的出入不小。

網友看完後紛紛說「長知識了」、「難怪我香港朋友一直不回去」、「我香港人很想搬去台灣」。

(中時電子報)