SBL》璞園三分球轟垮金酒晉級 將與富邦爭冠

2018年04月15日 20:49 中時電子報 黃及人

戴維斯全場雖只拿到2分，卻替璞園抓下10籃板。(中華籃協提供)

有著富邦特別到場「觀察敵情」，璞園決定不給金門酒廠任何扳平機會，靠著全場12顆三分球，璞園86比73轟翻金酒，4勝2敗戰績挺進總冠軍賽，再次尋求隊史第5冠，璞園遭遇富邦的決賽首役，將於21日在高雄巨蛋登場。

上半場宛如兩隊飆分秀，璞園有簡浩、陳堅恩兩人火力全開，金酒也不遜色，靠著拉莫斯、蘇奕晉與黃泓瀚3人，順利克服一度落後8分的劣勢，打到上半場結束，金酒反而取得42比41的小幅超前，展現絕不輕易認輸的韌性。

雙方下半場持續陷入拉鋸，直到末節一開始，施晉堯、李啟瑋各進1顆三分球，璞園轉眼就把領先差距擴大到12分之多，儘管金酒接下來想要三分攻勢追分，不過璞園也以三分球回敬，比賽勝負就此提前宣告已無懸念。

陳堅恩突破最近低潮，全場投15中9，含三分球3投3進，手感相當火燙，貢獻全隊最高22分，簡浩表現也很優異，單場投進5顆三分球、獨拿21分，彭俊諺與施晉堯各有13分；金酒則以拉莫斯25分最高，蘇奕晉也拿22分。

第15季年度第一隊名單也在15日公布，由年度MVP得主裕隆「男模」呂政儒，以及達欣蘇翊傑、富邦張宗憲、金酒張容軒與金酒拉莫斯5名球星入選。

(中時電子報)