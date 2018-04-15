民進黨北市黨部主委選舉 「牛糞博士」朱政騏、陳正德明登記

2018年04月15日 21:07 中時 陳燕珩

民進黨將舉行台北市黨部主委、黨代表選舉，明天起到20日開放領表、登記，5月27日投開票，現任市黨部主委黃承國已任2屆，不能再連任，目前表態參選的有「牛糞博士」朱政騏及前市議員陳正德，兩人均預計明天領表登記，目標年底選舉打場勝仗。

民進黨北市黨部主委兩年一任，得連選連任1次，黃承國擔任主委4年來表現頗受好評，2014年提名27席市議員「全壘打」，創下有史以來最佳成績，2016年總統、立委選戰，北市選票也開得漂亮，除大環境推波助瀾，黃承國的操盤輔選能力也是勝選關鍵之一。

年底九合一選舉逼近，市黨部上周剛確定市議員提名人選，不過後續還有與台北市長柯文哲競合關係需處理，如今無法再連任，預計6月將把重責大任交付新主委。對此，黃承國笑說，無論誰接任都不擔心，民進黨人才濟濟，相信大家目標一致，年底議員提名27席全部都要上。

目前明確表態參選的有朱政騏、陳正德兩人，兩人均預計名下午領表、登記。其中社運出身的朱政騏有「牛糞博士」之稱，2009年入黨至今，陸續擔任台北市黨部宣傳組長、副執行長和執行長，他一路從基層做起，自認對市黨部組織、黨務運作非常熟悉，有信心勝任主委工作。

朱政騏說，去年他辭去議員何志偉特助工作，已準備了1年多，新任主委除了面對年底大選，任內還有2020總統、立委選舉，雖然壓力很大，但會努力扮演好主委角色，在各選區推動聯合競選，目標年底議員選戰全壘打。他預計明天下午由跨派系青年政治工作者陪同，到市黨部登記參選。

另名表態參選的則是前台北市議員陳正德，他在黃承國任內曾擔任市黨部執行長，去年初到民進黨中央黨部組織部擔任副主任，如今面臨黨務系統改選，他表示，中央希望有經驗的人帶領市黨部，輔選2018、2020兩場大選，本來參選不在他的生涯規畫內，但有人勸進，自己也願意擔起重責。

面對年底選舉，陳正德說，他曾擔任3屆市議員，過去也輔選過很多人，「選舉是家常便飯」，可以駕輕就熟，反而是行政事務比較讓他傷腦筋。他預計明天參加完民進黨中央黨部主管會報後，就會提出辭呈，下午到市黨部登記參選。

(中時)