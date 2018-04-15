薯條三兄弟花蓮拼觀光 總額不輸小英總統

2018年04月15日 21:23 中時 張理國

賴揆購物明細（政院提供）

被準總統府祕書長陳菊形容為「薯條三兄弟」的行政院長賴清德、祕書長卓榮泰、發言人徐國勇今天結束花蓮兩天一夜拼觀光行程，雖然單一行程購物金額沒有超越蔡英文總統，「務實購物」的賴揆笑說，「總統購買力比較強！」，但一連兩天，徐國勇買了2500的手染絲巾，據稱卓榮泰買的更多，總金額應該不輸小英總統。

理智型購物的賴清德，在花蓮行程滿滿，外界關注拼觀光，會不會超過小英總統4000元買麻糬的紀錄，在多個購物場合，雖然旁人不斷勸進購物，但賴揆不為所動，沒有展現購買力，但下午在「後山．山後故事館」行程，賴揆大手筆買了酒衣袋、及花蓮名產，一下花了2096元，吸引媒體目光。賴揆說，他平常很少出片購物，所以還是總統的購買力比較強。

不過，薯條三兄弟雖然沒有能突破小英的單站紀錄，但三兄弟總行程中可能不會輸給小英，除了2096元的消費，賴揆還買了20多條飛魚乾，徐國勇買了2500的手染絲巾，據稱卓榮泰買的更多，總金額應該不輸小英總統。

政院工作同仁統計，含購物明細的1229元，加計1100元的酒衣袋，結帳金額打9折後就是(1229+1100)*0.9=2329*0.9=2096.1。

(中時)