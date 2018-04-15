日本「三大靈跡」善通寺　重現唐朝空海大師「真人聲」

善通寺內的地圖。(圖取自善通寺網站)

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中時電子報
弘法大師空海畫像。(圖/維基百科)

據《朝日新聞》中文網報導，向唐朝習得密教返國的日本佛教真言宗開山祖師，弘法大師空海的誕生地御影堂有一條稱為「繞行戒壇」的地下通道，寬約1公尺，長100公尺左右。當步行參拜抵達內殿正下方的小房間，在黑暗中的道場會響起「圓滿參拜完畢」的聲音。據說，這是依據弘法大師自畫像骨架重現的「真人聲」。

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報導稱，弘法大師空海的誕生地真言宗善通寺，與京都的東寺以及和歌山的高野山，並列日本「三大靈跡」。根據寺院史傳記載，空海從唐朝習得密教返國以後，就以中國長安的寺院為模型，創建了善通寺。但是後來遭到戰國時代的大火燒毀，隨後又在丸龜藩等人的協助下重建。

善通寺占地約45000平方公尺，是四國寺院中最大等級的規模。寺廟分成金堂(本殿)、東院(伽藍)，和以弘法大師生長的宅邸舊址御影堂為中心的西院(誕生院)。

弘法大師空海俗名是左伯真魚，他是唐朝時日本的派遣僧，曾師學於西安青龍寺，諡號弘法大師。當時他是一名日本佛教僧侶，至中國學習唐密，為唐密第八祖，也是日本佛教真言宗的開山祖師。敬稱有弘法大師和遍照金剛。

空海出生於西元774年7月27日，出生於讚岐國多度郡屏風浦，現今日本香川縣善通寺市。並向長安青龍寺惠果學習真言宗和大日經，然後在高野山傳播密宗。

(中時電子報)

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