SBL》拉莫斯：明年我想回來 這裡有特殊情感

2018年04月15日 21:37 中時電子報 黃及人

儘管金酒15日無奈輸給璞園，確定止步季後賽次輪，可是賽後當「拉拉」拉莫斯走進記者室，眼看金酒執行教練吳俊雄遲遲不肯進來，讓他不禁大喊，「胖小子，趕快進來，好嗎？」吳俊雄也馬上回嗆，「你是餓了嗎？胖子！」

就是這些跟兄弟沒兩樣的對話，才讓金酒本季能從墊底位置，一路爬到例行賽第3晉級季後賽，甚至跟璞園拚到次輪第6戰才告淘汰，拉莫斯說：「我該說什麼？我想我們盡力了，明年我還想回這裡打球，因為這裡有著特殊情感。」

「我想這支球隊明年必定會變更好，能跟這批年輕隊友一起成長學習，感覺真的很舒服，俊雄教練跟我就像兄弟一樣，」拉莫斯說，「現在我只想先好好休息，回去波多黎各跟家人團聚相當，然後等著球隊隨時叫我回來報到。」

金酒本季找來拉莫斯，簡直就跟撿到寶一樣，儘管他在季初表現平平，體能也明顯跟不上，卻隨著比賽逐漸進行，他的表現越來越出色，也越來越全面，最後一口氣拿下年度得分王、籃板王、最佳洋將與年度第一隊等獎項。

聽到拉莫斯提前宣誓「效忠」，吳俊雄不禁上前擁抱拉莫斯，更用拳頭猛捶拉莫斯背部好幾下，似乎有著趁機報仇意味，「我只是想告訴他，兄弟之情不是用拳頭決定的，像是剛剛賽後，勤明慶就被他直接壓制在地3秒以上。」

「我們跟拉莫斯就跟一家人一樣，雖然他的外表看起來比較像是我哥，可是實際上我才是他的大哥，他真的很專業，到了場上就會把我認真當作教練，」吳俊雄說，「我當然希望明年可以找他回來，跟我們繼續奮戰下去！」

(中時電子報)