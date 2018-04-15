三太子盃》「印度一哥」班布里封王 排名將創生涯新高

「印度一哥」Yuki Bhambri 四度來台參加挑戰賽一圓冠軍。（海碩整合行銷提供）

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中時電子報
澳洲組合伊布登（Matthew Ebden）/威廷頓(Andrew Whittington)男雙奪冠。（海碩整合行銷提供）

2018華國三太子國際男子網球挑戰賽15日男單決賽「印度內戰」，一哥班布里(Yuki Bhambri)6比3、6比4拍落拉瑪納森（Ramkumar Ramanathan）封王，第4度來台參賽首度奪冠，下周排名將升上生涯新高83名。

班布里4度來台參加挑戰賽，曾在高雄海碩盃兩度闖進到決賽都與冠軍擦肩，今總算捧起冠軍獎盃，「專注在比賽上，專注在每一分，才能拿下比賽勝利。台灣對我來說是幸運地，有3次進決賽，這次終於在台北拿下冠軍非常開心。」

雙打部分，2015年華國三太子雙打冠軍澳洲好手伊布登（Matthew Ebden），今年攜手新秀威廷頓(Andrew Whittington)通過層層考驗，15日雙打決賽4比6、7比5、6比10逆轉勝印度拍檔古納斯瓦蘭（Prajnesh Gunneswaran）／米涅尼（Saketh Myneni）奪冠。

伊布登說，「對手在這場比賽表現很棒，我也是第三年來到台灣，謝謝這一個禮拜來的幫助，也謝謝我的夥伴威廷頓，希望大家都能享受這場比賽。」

威廷頓首度來台就捧冠，承諾明年再訪拚連霸，「我很喜歡台北，這裡的人很友善，食物也很好吃，希望明年能夠回來尋求衛冕。」

(中時電子報)

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