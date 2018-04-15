英主持人點名「這種病」 成為台灣社會「不定時炸彈」

2018年04月15日 21:59 中時 徐桐炘

英國知名主持人麥克莫斯利（ Michael Mosley）日前為宣傳BBC節目《醫學迷思大解惑》來台，他分享為破除醫學迷思所進行的各種實驗，其中有集是用膠囊攝影機來了解體內腸道的運作狀況，他親自將膠囊吞進肚子裡，一台小小的攝影機一秒鐘可以照16張照片，還可即時回傳到智慧型手機，攝影機最後會隨著消化道排泄出來，他也在現場秀出膠囊，並開玩笑說：「當然是還沒用過的。」

麥克為英國廣播BBC公司主持過多檔醫學、科學相關節目，他在牛津大學研讀哲學、政治和經濟後又進入醫學院深造，因對大腦和心智健康都很有興趣，原打算專攻精神醫學，最後選擇投入媒體，希望將醫學知識傳達給一般大眾，之前曾在節目發揮專長，向大眾介紹「如何處裡壓力」等心理議題，《醫學迷思大解惑》盼能破除一般大眾對於健康、飲食或生活習慣中各式錯誤想法。

此行抵台，麥可也提到台灣目前普遍的健康問題，他認為台人攝取許多蔬菜對健康有益，不過也容易因食用太多白飯和喝太多甜品飲料，增加患糖尿病的機率，他擔心這將成為台灣社會上經濟層面的「不定時炸彈」！

糖尿病的「醫療成本」極大，麥可解釋，因該病容易引起併發症，包含心臟疾病、失智和腎臟病，英國每年花上3千萬英鎊醫療成本，美國則高達1億6千萬英鎊，而台灣患有糖尿病(Diabetes）跟糖尿病前期(Pre-Diabetes)的人數比英國多，他也發現近年亞洲的糖尿病患者人數飆高，甚至年輕化，他建議年輕人應及早預防糖尿病，「大家可能還是要少喝點珍珠奶茶，把白飯變成糙米飯，多活動，最好還能有充足睡眠！」

不過麥可也提到亞洲盛行的「發酵食物」對健康頗為有益，例如日韓飲食文化中的味增、泡菜，「有些是蔬菜醃製而成，因此裡面提供了膳食纖維，大腸的微生物十分喜愛這些纖維。發酵食物本身也攜帶了不少活菌，會幫助人體內的微生物群維持平衡，來促進健康，就像森林裡面有著成千上萬的物種，而你會需要各種物種的平衡。」更將之譬喻為中醫裡「陰陽」的概念，他認為這是日本人成為世界上壽命最長的族群的原因之一。

《醫學迷思大解惑》第七季將於16日（一）晚10點50分於BBC Earth頻道全台首播。

@麥可莫斯利建議如何預防糖尿病

1.減少攝取碳水化合物

2.用糙米飯取代白米飯

3.多活動

4.有充足的睡眠（針對18-45歲的一項研究指出，睡少於5小時，會有5倍高的風險得到糖尿病)

(中時)