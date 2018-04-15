印尼看護思鄉情 瞎扯遭雇主拍不雅照

2018年04月15日 22:20 中時 柯宗緯

印尼外傭被發現昏倒路上，意外扯出案外案，竟因思鄉情卻，鬼扯遭拍「不雅照」。（柯宗緯翻攝）

印尼外傭被發現昏倒路上，意外扯出案外案，竟因思鄉情卻，鬼扯遭拍「不雅照」。（柯宗緯翻攝）

高雄1名印尼籍女看護「依卡」15日昏倒街頭，卻咬出雇主偷拍「不雅照」，直說想回家，警方直覺事有蹊蹺，循線追查後，劇情竟急轉直下，原來是這名看護思鄉情卻扯謊，一切都是思念家鄉兒孫才胡謅，害得雇主慘當冤大頭。

警方指出，今上午7時45分許，外傭自行徒步離開宿舍，但因體力不支，路倒鳳山區一處公寓前，擋住大門出入口，民眾見狀趕緊通報警消，只見外傭精神恍惚，幸好沒有外傷，進一步請移民署確認身份，得知她受僱於小港區李姓屋主，協助照顧其8旬年邁老母。

鳳山警方一開始詢問外傭，她沉默不語，只願以紙筆寫下字句，警方透過翻譯得知她寫下「不雅照」、「想回家」等字眼，為慎重起見趕緊聯絡外傭工作地轄區小港分局，帶回去進一步釐清。

該女不願開口回應警方，只用紙筆寫下字句，經警方電話詢問翻譯得知有『不雅照，想回家等字眼』，鳳山分局趕緊聯繫該女工作地轄區小港分局，由小港分局偵查隊帶回小港所作進一步釐清。

李姓雇主接獲警方通知到派出所說明，他對於外傭指控矢口否認，並強調自己平常從事工程工作，長期不在家，才會請外傭幫忙照顧，不過她最近情緒不穩，時常喃喃自語，14日晚間還突然情緒失控，便請警方協助處理，及聯絡仲介帶離安置。李姓雇主再三重申，自己絕對沒有對外傭作出不禮貌行為，希望警方明察。

警方初步檢視外傭身上沒有明顯外傷，當場問她是否遭欺負，她搖了搖頭否認，警方請翻譯人員前來協助，這時外傭才坦言，只是純粹想家，想要回印尼，她自行寫下的「不雅照」是捏造的，以為這樣就可以被遣返回印尼。

外傭告訴翻譯說，實在太過思念印尼家鄉，來台10個月了，想要見見兒女及孫子，也想念甜咖啡味道，才心情鬱悶出走宿舍。她說自己是回教徒，天真以為瞎扯「不雅照」是違反戒律，屬於很嚴重罪行，能以儘快被遣返回國，而非指控遭何人強拍不雅照。

警方也查出，其實她3年前也因太思念小孩，想要返家因而情緒失控，而這次是因不了解返鄉程序，擔心返鄉遙遙無期，心情激動與宿舍內其他外籍看護發生口角後，才做出傻事， 還讓雇主背黑鍋深陷「偷拍不雅照」疑雲，但警方初步認定沒有構成污垢刑責，已交由仲介安置，預計16日搭乘班機返家。

(中時)