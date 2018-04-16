女郎拜師學房仲 師父深夜摩鐵授真傳

2018年04月16日 00:02 中時電子報 吳家詮

一名住新竹的女子向警方報案說，她因想兼任房仲工作，而向已在房仲界頗有名號的某男子拜師學藝。不料，師父卻連續多次以「觀摩」為藉口，帶往汽車旅館和套房學習看屋子格局，再趁隙下藥性侵。但是檢警深入調查發現，該女聲稱遭到猥褻性侵後，又多次隨同「師父」深夜出入摩鐵，實在有頗多不合情理的地方。

警方調查，林女聲稱她和男友因為看房子而認識這位從事房仲的「師父」，後來她和男友都有意要兼差當房仲，所以就和「師父」學習如何看房和擺設。

不過，有次晚上10點多，師父帶著她到一家朋友設計的摩鐵「學習」格局和擺設，卻在房間內藉機對她摸奶、捏臀，做出猥褻的動作。之後還有一次帶她到一間套房實際觀摩如何向客人介紹房子，晚上卻以房間鎖故障，晚上找不到鎖匠為由，要求她一起留下來，又在房間內對她毛手毛腳。

該女子向警方說，有次她腳受傷，「師父」假意要她服下消炎藥後，讓她全身無力下，帶往一家摩鐵性侵得逞。但是對於女子的指控，這名男房仲坦承有與該女親密接觸和上床拍拍，但是否認有用不當方式，都是在該女同意的情況下發生。

檢察官根據警方的調查，與林女的說詞，認為在一般情況下，該女第一次載看房時遭到「師父」猥褻，為何接著又會深夜與師父再次前往他處學習看屋而遭性侵，以及女子聲稱的迷藥經化驗為「鎮痛劑」，並調閱摩鐵監視器，兩人進出都無異狀，因此在不合常理的的情況下，全案不起訴處分。

(中時電子報)