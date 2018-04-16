律師說法》妻轉身 牙醫快手摸媳婦那裡...

示意圖（ 達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
、天秤座法律網

桃園縣1名6旬牙醫覬覦大陸籍媳婦美色，趁妻子轉身背對自己時，迅速偷摸媳婦下體，妻子轉回來就假裝沒事，第二次又用同樣方式襲胸，過程彷彿扮演「一二三木頭人」，法官以他違背倫常對媳婦犯下強制猥褻、性騷擾、傷害等罪，卻毫無悔意，判處1年7個月徒刑。

●法律評析●

所謂強制猥褻是指：依大法官釋字第407號、617號解釋，所謂猥褻是指：客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為或性文化之描繪與論述聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者為限。簡單來說：只要今天某人做了一個行為是為了滿足他自己的性慾，而他這個行為會讓一般大眾聯想到性，且讓人家覺得很羞恥不好意思甚至感到厭惡的行為就算是猥褻了。例如：甲男在公車上故意用下體抵住女乘客臀部。

而本案中公公藉由撫摸媳婦下體與胸部的行為滿足自己的性慾，而且這種行為會引起普通一般人羞恥和厭惡感，更有礙於社會風化，所以公公的行為是犯了強制猥褻罪。

另外性騷擾是指：依性騷擾防治法第2條規定，所謂性騷擾是指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為(感覺到被冒犯的行為)，且有下列情形之ㄧ者：

一、以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件。

二、以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。

舉個例子說：今天甲主管對乙員工言詞訓話後，突然用手拍了員工屁股叫員工加把勁，只要這員工覺得被冒犯了，都可能可以成立性騷擾。

而本案中的公公對媳婦所做的行為已經違反媳婦的意願，讓媳婦感覺到有被冒犯的感覺，而且以其公公的地位騷擾媳婦，使媳婦心生畏佈，不當影響到媳婦的正常生活進行，所以公公的行為也算是性騷擾。

(中時電子報)

本文取材自《天秤座法律網》

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