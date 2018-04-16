Live》林子偉先發守游擊 紅襪0比1落後金鶯

2018年04月16日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

(02:04更新)林子偉近兩場先發，攻守兩端都展現好狀況，紅襪今(15日)與金鶯進行系列賽第三戰，林子偉再獲先發機會，擔任9棒游擊手，守備3次守備機會零失誤，3上首度上場打擊，雖球打得深遠，卻被接殺出局，3局打完，紅襪暫0比1落後。

林子偉回大聯盟後，連兩場先發都貢獻2安，出賽4場打擊率達5成，用身手證明，自己已經走出春訓時的低潮；他備受肯定的防守，也沒讓球隊失望，目前4場出賽守游擊25局，13次守備機會沒有出現任何失誤，守備率仍是百分百。

連輸兩場的金鶯，此役推出邦迪(Dylan Bundy)搶勝，紅襪則以賽爾(Chris Sale)應戰。芬威球場現場氣溫僅華氏34度(約攝氏1.1度)，還不時飄起綿綿細雨，不少選手戴起禦寒裝備應戰，但要熱起身子相當困難，無論對打者或投手，都是嚴峻的考驗。

比賽一開始，林子偉就接受考驗，1上金鶯1棒曼西尼(Trey Mancini)第1球就攻擊，揮出左邊方向滾地球；林子偉側身一個滑接攔下球，起身沒做墊步就把球傳向一壘，球雖有傳到、路勁卻偏掉，讓曼西尼安全上到壘包；這球被判定為安打，讓林子偉維持守備零失誤。

賽爾雖馬上三振下一棒打者，卻被金鶯3棒馬恰多(Manny Machado)擊出左外野二壘打、丟掉1分；隨後賽爾才連抓2出局，化解危機，最後1個出局數，是由林子偉處理游擊滾地球拿下。隨後賽爾回穩，但處於落後的紅襪，打線受到邦迪封鎖，前2局無分數進帳。

3上林子偉首度上場打擊，他生涯初次和邦迪交手，抓住紅中偏高速球攻擊；球相當深遠，看似有機會形成安打，卻飛到中右外野附近的紅土警戒區，遭接殺出局。該局雖有班尼坦迪(Andrew Benintendi)敲出二壘打進占得點圈，但紅襪攻勢受阻，再度無功而返。

(中時電子報)