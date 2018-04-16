潘瑋柏為巡演竟學戲劇 林俊傑首次大連開唱「很興奮！」

林俊傑（左起）、潘瑋柏、李榮浩一同在澳門出席2018「全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典」。（華納音樂提供）

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潘瑋柏、林俊傑（JJ）、李榮浩15日出席在澳門舉辦2018「全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典」，潘瑋柏透露近期為2018年全新巡演「Alpha創使者世界巡迴演唱會」而閉關排練，昨也是他巡演前的最後一場演出，表示21日將在北京的首場巡演，相當有自信，演唱會經過一再調整、編排後，很滿意現在的版本，此外，他近期還向戲劇老師學習，開發在舞台上的表情與肢體的張力表現，十分敬業。

JJ21日將在深圳舉行「聖所世界巡迴演唱會」，門票瞬間秒殺，他上週則大連開唱，表示首次到大連演唱，相當興奮！加上這次巡迴睽違3年，他經過沈澱後再出發，期待每個來到演唱會的聽眾，都開心的享受演出，也希望在不同的場次能帶給觀眾們不同的驚喜。

而李榮浩近來在大陸實境節目《偶像練習生》擔任歌唱導師，相當備受矚目，也因此更讓大家看見他平時在舞台上所看不見的個性，他坦言：「透過節目認識了很多未來的巨星！」對節目中練習生的前景相當看好。他也透露新專輯正在籌備中。

昨在典禮上，潘瑋柏一連榮獲「亞洲影響力最受歡迎男歌手」及「亞洲影響力最佳唱跳歌手」兩項大獎。他還帶上8位舞者演唱〈Coming Home〉、〈硬鬧〉。林俊傑獲得「Channel V國際最受歡迎華語藝人」及「亞洲影響力最佳專輯」雙大獎，他比照演唱會規格，一共帶8位樂手及6名舞者，演出〈聖所〉、〈偉大的渺小〉及〈黑夜問白天〉。李榮浩則以專輯《嗯》奪「亞洲影響力最受歡迎專輯」及「亞洲影響力最佳男歌手」，他也獻唱〈戒菸〉，讓歌迷大飽耳福。

(中時)

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