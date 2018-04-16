中和頂加違建火警　14住戶倉皇逃生

新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警。（民眾提供）

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新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警。（民眾提供）
新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警。（翻攝自我是中和人）
新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警。（翻攝自我是中和人）
新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警，共14人倉皇逃離火場。（葉書宏攝）

新北市中和區民享街35巷某3層樓老舊公寓今（16日）凌晨0時許驚傳火警，火勢從4樓頂樓加蓋處竄出，往隔壁2戶延燒，年約50多歲田姓屋主住在4樓頂加，他發現起火後連忙衝下樓通知7旬老母及鄰居逃生，共14人倉皇逃離火場，所幸未釀成人員傷亡，僅田某逃生時不慎扭傷腳踝，並無大礙。

新北市消防局獲報出動救災車37輛、百餘名消防人員到場搶救，由於屋內堆放許多雜物，火勢一度被撲滅又復燃，濃煙不斷竄出。目擊者驚呼，「火燒得很大，實在太恐怖了！」火勢在半小時後被控制住，消防人員進入屋內搜索，確定沒有人員受困。

據了解，起火公寓為3層樓建物，4樓以上都是違建頂樓加蓋，屋齡超過30年。田姓屋主住在4樓頂加，屋內隔有2間房間，1間為休息用，另1間堆放雜物。田某向消防表示，「當時有看到電線走火，才會嚇得逃下樓通知母親、鄰居逃生。」

第七救災救護大隊長洪萬見表示，火勢波及至隔壁2戶，田某頂加一半全毀，被波及的2戶所幸僅有陽台受損，燃燒面積約40平方公尺，初步研判可能是電線走火，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)

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