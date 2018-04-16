時力黨工涉毒但驗尿沒反應 他一句話神解

時代力量林姓黨工住處被警方查出「毒郵票」，移送法辦。（本報系資料照）

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中時電子報

時代力量林姓黨工疑涉毒品案遭查獲，依違反毒品危害防制條例送辦。時力立委林昶佐表示，該名黨工接受檢查時並沒有驗出毒品反應，跟時力完全無關。宅神朱學恆表示，「持有但未吸食，原來是一位愛收藏的朋友哇」！

時力36歲林姓黨工疑透過網路向國外賣家訂購100張毒郵票與20多公克的毒蘑菇，毒品進入海關後被緝毒犬發現，3月27日通報基隆憲兵隊及新北市海山警分局前往台北市逮人，訊後移送台北地檢署偵辦。時力台北市黨部主委、立委林昶佐說，經過台北市黨部的調查，該名黨工接受檢查時並沒有驗出毒品反應，而且被發現的地點是其他團體的辦公室，跟時力完全無關；該黨工後來有申請停職配合相關調查。

林昶佐坦承黨工在非時力場所涉毒 但驗尿沒反應

朱學恆在臉書發文，「持有但未吸食，原來是一位愛收藏的朋友哇」！網友紛紛留言：「難道手拿衛生紙，就一定要大便？？」；持毒沒吸，那就表示（可能）是藥頭了……如果是賣就更嚴重。

媒體昨問林昶佐，雖然說驗出來沒有毒品反應，但到底有沒有持有毒品？林昶佐一再強調，因為涉案的場所是其他團體的辦公室，與時力無關，沒辦法去幫當事人證實或否認，必須由當事人自己對檢調說明。

係金ㄟ 「時力」林姓黨工住處查獲百張毒郵票

文章來源：朱學恒臉書

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(中時電子報)

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