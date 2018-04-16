重申台獨工作者 港媒：賴清德打臉蔡英文 要硬拚了！

2018年04月16日 05:17 中時電子報 高德順

共軍4月18日將於大陸福建外海進行實彈軍演，大陸官媒環球時報直指，是針對自稱是「台獨工作者」的行政院長賴清德。17日即將出訪非洲的蔡英文總統，14日才召開國安高層會議，強調不挑釁；賴清德15日帶著大批媒體到花蓮，重申台獨工作者、台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立，無疑是再度打臉蔡英文。

中評社報導，賴清德近期有關台獨工作者的說法，招致陸方強烈抨擊。蔡英文一直在幫忙滅火，日前接受電視訪問時緩頰表示，賴只是「誠實」，但還是支持「維持現狀」的政策。蔡的說法，賴顯然沒買單。

賴清德在蔡英文後，上周末也帶著大批媒體去花蓮拼觀光，已有互相競爭的意味。賴還把務實台獨工作者向媒體說個清楚，提及有3個面向、6個方向，這些內容都沒有提及「維持現狀」。行政院事後發佈新聞稿才提到，在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

報導指出，蔡英文邀請高雄市長陳菊擔任總統府秘書長，除了操盤年底選情，當然最希望可以有效壓制賴，但賴的台獨說法，在蔡英文緩頰後，仍沒有修改，代表兩人的「維持現狀」政策越走越遠，賴顯然就是要區隔與蔡英文的兩岸路線。陳菊能否扮演蔡交辦的角色？賴可能也沒把蔡放在眼裡，未來陳菊壓制賴的效果恐有限。

(中時電子報)