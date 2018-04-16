「台北傳統市場節」甜點搏好評！6月體驗活動邀民嘗美味

超過半甲子的士林市場大餅包小餅，以融合的滋味，挑戰今年天下第一攤頭銜。（台北市政府市場處提供）

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中時電子報
／整理報導

傳統市場藏美味！小吃豐富又多元、甜點精緻又可愛！連續兩天在花博圓山公園-長廊廣場辦理的台北傳統市場節，今年現場集結近百攤商共同呈現出北市傳統市場特色，15日除了推出限量十分滿意福袋及攤商好康優惠，更有市場甜點版的福袋讓民眾以悠遊卡消費方式，用10元就可將這甜蜜滋味帶回家，現場吸引上千人一同共襄盛舉。

傳統市場的E化服務是未來趨勢，因此今年台北傳統市場節現場也提供電子E化服務，讓民眾不用帶錢包，也能於現場以悠遊卡輕鬆消費，體驗市場甜點及美食。

吳鳳特地到傳統市場節以直播方式分享傳統市場的特色。（台北市政府市場處提供）

剛成為正港台灣人的旅遊節目主持人-吳鳳，昨日則特地來到傳統市場節透過臉書直播，分享用悠遊卡如何輕鬆吃遍傳統市場美食，包括天下第一攤競賽中首次將甜點類作為比賽項目的名媛甜點區，共邀集12家市場攤商端出隱藏在市場內的甜點美食，從蔣宋美齡女士最愛的上海鬆糕到有著天使之鈴美名的法式甜點-可麗露，另外還有傳統手藝-客家麻糬、獨創口味的杏仁豆腐等，中西式甜點都在吳鳳的直播中與民眾一同分享，感受傳統市場的獨特口味。

南門市場裡蔣宋美齡女士最愛的合興鬆糕代表中式甜點，將面對西式甜點的挑戰。（台北市政府市場處提供）

今年傳統市場節以甜點為主題，兩天以來創造了滿滿的人潮。（台北市政府市場處提供）

昨日是傳統市場節第二天，許多民眾特地到花博園區，就為了體驗台北傳統市場的特色與美食，包括昨日獲得甜點人氣賞的馬師原創料理，攤位前面已是滿滿人潮。台北市市場處表示：「台北傳統市場節已經舉辦了11年，每一年都推出不一樣的主題特色，呈現出台北市傳統市場的多元性，今年度則以「心市場新蛻變」為主題，將這些年傳統市場的改變與成長，透過特展方式與民眾分享，讓大家一次體驗到台北市傳統市場的魅力，並邀請大家多多前往傳統市場來趟不同以往的市場之旅。」

台北市市場處未來將全力推動傳統市場E化設置。（台北市政府市場處提供）

市場節接下來預計在六月陸續推出「漫遊心市界」市場體驗活動，要透過聲音帶領民眾來趟「聲」、「心」、「靈」的在地體驗，並且為了照顧常吃外食的朋友推出「健康好食週」活動規劃輕鬆料理包讓民眾在家也可享受傳統市場美味。

(中時電子報)

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