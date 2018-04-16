2018年04月16日 07:51 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

行政院長賴清德一再自稱是「務實台獨工作者」，昨日進一步解析，「務實」分3個面向，包括「台灣是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；台灣前途只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行；接任行政院長就是要率領行政團隊建設國家、壯大台灣，讓國人選擇台灣支持台灣」，這就是務實的地方，賴揆並提出6點工作方向，達成「務實台獨」的目標。

桃園市綠黨議員王浩宇昨爆料，直指時力台北市黨部黨工持有大量二級毒品「毒郵票」，並質疑時力第一時間封鎖消息，與其標榜的公開透明形象不符。王浩宇說，時力黨主席黃國昌不應縱容黨工持有毒品，對於時力破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

民進黨對今年底縣市長選舉提名作業已接近尾聲，民進黨選對會重要成員表示，民進黨如果輸掉嘉義市，但能拿下台東縣，就不算輸，如果再攻下新北市，就是大勝。

2018縣市長選舉，民進黨初選內鬥殺的血流成河，新潮流與正國會的角力鬥爭更是浮上檯面。黨內人士更點出，「新潮流可說是報仇10年不晚」，這次黨內初選，好像在看一齣「新系復仇記」；新蘇結盟拿下新北市參戰權，雖把花蓮縣讓給了正國會，看似「派系平衡」，但明眼人卻看得出來，根本是「拿西裝換內褲」。

◎旺報

目前大陸科技圈最受注目的關鍵字之一就是「區塊鏈」，今年新成立12家公司區塊鏈相關公司，就有11家獲得投資，在這風口上，各種領域風生水起，也帶起一批「鏈圈美女」，有創業人、投資人、媒體人等；而台灣近來也有前《端傳媒》主編張潔平創辦區塊鏈社群平台「Matters」，以及工程師出身的鄭伊廷（XDite）以打造區塊鏈金融實驗特區為政見，宣布競選台北市長等，兩岸女性在區塊鏈上不讓鬚眉。

大陸區塊鏈風起雲湧，杭州市將區塊鏈寫入2018年政府工作報告，各地也陸續建起「區塊鏈園區」，然而「人才不足」呼聲也連帶湧現，有單位拿出年薪破500萬人民幣，仍「有價無市」，所以不少培訓機構開始「趁虛而入」，身為大陸正在布局的「重點產業」，高等教育可不能缺席，浙江大學今年將開區塊鏈課程，深圳大學也成立區塊鏈技術研究中心，廈門大學也擬建立區塊鏈金融研究院。

人工智慧時代來臨，號稱「商業星球裡最敏感生物」的大陸女性企業家，不僅帶領公司成為或邁向「獨角獸」，也在方興未艾的區塊鏈領域，發揮無可替代的「她」能力。中國商界木蘭年會14日發布的報告顯示：身處人工智慧（AI）時代的女性企業家危機意識更強，在某些方面女性企業也確實比男性企業面臨更大挑戰。

大陸靠圖書電商起家的當當網，近日選擇「委身」海航旗下的天海投資，引發各界關注。14日現身全球木蘭論壇暨2018（第十屆）中國商界木蘭年會，當當網董事長俞渝強調，「一直相信情懷是可以發財的，發展可以有多條路徑。專注，帶來碩果，初心，永遠是我們的原點。」

◎工商時報

日月光、矽品明（17）日為合併前最後交易日，全球半導體新巨人日月光投控將於30日上市。外資分析師說，雙強合併成全球最大封測廠，押寶日月光投控掛牌慶祝行情提前啟動。

大陸金融業務對外開放新政日前正式出爐，引起全球財經界高度聚焦。台資金融業尤其興致勃勃，普遍期盼能藉此大步發展在陸業務。甚至有台方重要金融業者公開呼籲，大陸這套開放金融新政，宜先對台資機構實行；其言下頗有志在必得意味。然而，我金融業如此強烈的在陸展業願望，仍需政府採取積極支持態度來作後盾，包括主動對陸方釋出金融善意，以換取陸方寬待我金融業。執政當局切莫再冷待大陸市場，以免耽誤我金融業在陸前程。

面對國內外嚴峻的挑戰，工業總會理事長許勝雄強烈呼籲，政府必須重構「重商」思路、重塑好的投資環境，才有辦法吸引全球的企業與人才「流（留）」到台灣來。

深澳燃煤電廠建置反彈聲浪大，行政院長賴清德昨（15）日說，主要是著眼北部供電不足，用電量占全台約4成，但自行供電能力僅34％，其餘6％缺口都由中南部供應，若不及早解決此問題，北部發展恐受限。

(中時電子報)