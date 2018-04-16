2020總統大選 唯一能擋住蔡英文連任的是他？

2018年04月16日 08:24 中時電子報 謝雅柔

距離2020總統大選還有兩年，不過外界開始分析可能人選以及誰的勝選機率大。北京聯合大學台灣研究院的溫天鵬撰文指出，目前有望在2020年大選中一搏的政治人物為吳敦義、朱立倫、蔡英文、賴清德以及柯文哲五人。他說柯文哲可以做到橫跨藍綠，可說是蔡最大的政治對手。

溫天鵬指出，吳敦義接任國民黨主席以來，作為可說是乏善可陳，黨內深藍幾乎已對其徹底失去信心。此外，對於九合一選戰逼近，黨優勢選區黨內人馬爭搶激烈，艱困選區候選人卻難產，黨中央對於黨內地方諸侯以及地方黨部的管控力將持續下降。不過溫天鵬說即便國民黨僥幸多贏得一兩縣市，雖然不代表東山再起，倒讓吳有了2020年代表國民黨角逐大位的資本，「但也不能排除國民黨選的很爛的情況發生，如果這種情況出現，估計吳敦義也只能是提前出局」。

至於朱立倫，溫天鵬說朱立倫存在較為明顯的劣勢，隨著新北市長任期的結束，在國民黨在野的情況下，朱面臨失去政治舞台的困境，沒有可供發揮的政治舞台，要想在政壇保持熱度相對較難。

溫天鵬也提到蔡英文與賴清德。溫說賴清德是民進黨近年除了蔡英文外，另一個實力與名氣兼具的政治明星。民進黨與外界不乏有人認為以賴清德的現階段的氣勢，足以挑戰執政以來聲望不斷下跌的蔡英文。溫說任用賴清德對蔡英文來說具有挽救低迷民調和打擊黨內競爭對手的雙重作用。他說蔡當初的盤算極可能是若施政順利，則可幫自己挽救民調；若施政仍陷困境就可讓賴清德成替罪羊，順便削弱賴清德的威脅，維持黨內無人挑戰之局，迫使民進黨只得繼續支持她競選連任。

然而，溫天鵬說，台北市長柯文哲憑借其特有政治特質以及靈活的兩岸論述使其可以游走於兩岸與藍綠之間。而柯的人氣銳不可當，而這也是蔡英文最為擔心的問題，「相比較賴清德這個黨內對手，柯文哲可以做到橫跨藍綠，可以說是其最大的政治對手。倘若與柯文哲關係處理不當，柯文哲將極有可能是蔡英文2020年連任路上的最大障礙」。

溫天鵬認為，即使蔡英文上台後拒不承認九二共識，使兩岸關係急劇惡化，但其主張維持現狀的假話仍蒙蔽大多數選民，這也是蔡能在2016年獲勝的重要原因。溫說不管上述五人是誰角逐2020年，其政治立場必定要符合大多數選民中性化這一政治取向的心理期待才會有勝算的把握。

(中時電子報)